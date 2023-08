Golden State Warriors guardı Klay Thompson, takımın Chris Paul'a sahip olduğu için "şanslı" olduğunu söyledi.



LA Clippers yıldızı Paul George'un podcast'i 'Podcast P'de konuşan Thompson, Warriors'ın kendi oyun stilleriyle yaratacakları mükemmel uyum göz önüne alındığında, CP3'nin takasıyla özel şeyler yapacaklarına inandığını dile getirdi:



"Çok şanslıyız. Gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan birinden bahsediyoruz. Tarihin en iyi 75'i arasında ve point guard oynadığı her takımı yükseltmişti. Ve ben bir şutör olarak da ayrıca heyecanlıyım. CP'nin kolayca uyum sağlayıp bana güzel oyunlar kuracağını biliyorum. Her gece birkaç ekstra sayı bulma şansı bulacağım.



Ayrıca kendisi hep kazanmaya odaklı. Ona karşı çok kez oynadım ve ne kadar rekabetçi olduğunu herkes biliyor. Kazanmak için her şeyi yapar, istediğimiz şey de bu."



Bu yazın başlarında beklenmedik takasla Warriors, genç oyuncu Jordan Poole'un yer aldığı bir paket karşılığında CP3'yi Washington Wizards'tan alarak cesur bir hamle yapmıştı.