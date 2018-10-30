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Klay: "Büyük bir gece olacağını biliyordum"

Klay Thompson, sezon başı durgunluğunu 14 üçlük ve 52 sayıyla bozduğu dün geceki Chicago Bulls galibiyetinden sonra, "büyük bir gece olacağını biliyordum" açıklamasını yaptı.

Klay Thompson, sezon başı durgunluğunu 14 üçlük ve 52 sayıyla bozduğu dün geceki Chicago Bulls galibiyetinden sonra, "büyük bir gece olacağını biliyordum" açıklamasını yaptı.

Klay'in 52 sayısıyla Golden State Warriors, Bulls'u 149-124 mağlup etmişti ve Klay üçüncü çeyreğin bitmesine 4:05 kala kenara gelmişti.

Maç sonrası ise şu ifadelerde bulundu:

"Büyük bir gece geçireceğimi biliyordum. Bir şekilde biliyordum. Bu işi bu yüzden yapıyorum, takım arkadaşlarımla paylaşabileceğim böyle anılar için. Basketbolu bu yüzden oynuyoruz, çünkü bu toplu bir efor. Bu gece gibi geçmişte kırdığım bazı rekorları, içinde oynadığım sistem, bulunduğum takım veya bu takım arkadaşlarım olmasaydı yapabilir miydim bilmiyorum."

"Şut durgunluğumdan rekorla çıkmaktan daha güzeli olamazdı. Basketbolda en güzel his bu. Topa her dokunduğunuzda şutu sokacağınızı bilme hissiyatı, basketboldaki en güzel his."

Klay'in efsanevi performansı şu şekildeydi:




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Klay Thompson, sezon başı durgunluğunu 14 üçlük ve 52 sayıyla bozduğu dün geceki Chicago Bulls galibiyetinden sonra, "büyük bir gece olacağını biliyordum" açıklamasını yaptı.
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