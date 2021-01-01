Klay, benchte üzgün bir şekilde görüldü

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, ekibinin Portland Trail Blazers'a karşı aldığı 118-103'lük galibiyet sonrası, benchte üzgün bir şekilde otururken görüldü.



İki senedir yaşadığı sakatlıklardan ötürü parkelere çıkma fırsatı bulamayan Klay'in, oynamaya can attığından ötürü duygusallaştığı tahmin ediliyor.



Thompson kısa süre önce, sakatlıktan dönüşünün son adımlardan biri olarak takımla 5'e 5 antrenmanlara katılmaya başlamıştı. 2019 NBA Finalleri'nin 6. maçından beri forma giyemeyen Klay, sırasıyla sol çapraz bağlarından ve aşilinden sakatlanmıştı.



