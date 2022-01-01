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Klay: "Aşil sakatlığım, belki de acele ettiğim içindi..."

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, çapraz bağ sakatlığından "aceleyle" geri dönmesinin Aşil tendonu sakatlığına yol açmış olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, çapraz bağ sakatlığından "aceleyle" geri dönmesinin Aşil tendonu sakatlığına yol açmış olabileceğini söyledi.

The Athletic'ten Anthony Slater ile yaptığı bir röportajda Thompson, çapraz bağ sakatlığının iyileşme sürecinde olması gerektiği kadar temkinli olmadığını ve bunun Aşilinin yırtılmasına yol açmış olabileceğini itiraf etti:

"İlk sefer dönmeye hazırlandığımda daha da atletik hissediyordum. Güçlü bir şekilde geri dönmüştüm ve harika hissediyordum. Oyun kilomda değildim ama gerçekten güçlüydüm. Sürekli ağırlık kaldırıyor ve dizimi güçlendiriyordum.

Ama oyunu çok özlemiştim ve 5'e 5 oynamama izin verilmişti. Lakin şu anda bunun doğru hamle olup olmadığından emin değilim."

"ARTIK KENDİMİ SEZONA SAKLAYACAĞIM"

Thompson, Kasım 2020 döneminde yaklaşık 103 kg ağırlığında olduğunu belirterek, "Bu, benim cüssemde bir şutör gard için fazla" ifadelerini kullandı:

"Bu bana pahalıya mal olmuş olabilir. Bilmiyorum. Üzerine fazla düşünmemeye çalışıyorum. Ama ders çıkardığım bir şey olduğu kesin. Artık 20'li yaşlarımın başında değilim, yaz döneminde sürekli oynayamam. O dönemde bunu yapmaya çalışmıştım. Artık yapmayacağım. Kendimi sezona saklayacağım."

Thompson, bu sezon sakatlıktan döndüğünde biraz paslanmış gözükse de, yavaş yavaş formunu ve güvenini geri kazanıyor. All-Star arasından önceki Şubat ayında oynadığı altı maçta, Klay %44 üçlük isabetiyle 19.5 sayı, 4.5 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.


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