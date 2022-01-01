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Klay: "All-Star formuma dönmem birkaç hafta sürebilir"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, yeniden All-Star gibi hissetmesinin "birkaç hafta" sürebileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, yeniden All-Star gibi hissetmesinin "birkaç hafta" sürebileceğini söyledi.

Son iki sezonu çapraz bağ ve aşil tendonu sakatlıklarıyla kaçıran Thompson, eski formuna dönmesinin birkaç hafta alacağını açıkladı:

"Şutumla ilgili hiç endişem yok. En zor kısmı, uzun bir aradan sonra geri döndüğünüzde, zamanlamayı ve oyunun ritmini yakalayabilmek... Geri dönüp oynadığımda bile, bir süre kısıtlaması olacak. Umarım kazanmaya başladığımız döneme doğru dakikalarım zirve yapabilir.

Dürüst olmak gerekirse, geri döndüğümde eğer gayet iyi hissedersem, tekrar All-Star gibi hissetmem birkaç maç, belki birkaç hafta sürebilir gibi düşünüyorum."


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