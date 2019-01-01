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Klay, 5'e 5 antrenman maçına katılabilecek düzeye geldi!

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, yıldız oyuncu Klay Thompson'ın nihayet 5'e 5 antrenman yapmaya başladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, yıldız oyuncu Klay Thompson'ın nihayet 5'e 5 antrenman yapmaya başladığını söyledi.

TNT'den Allie LaForce tarafından bildirilen habere göre Warriors yıldızı, Pazartesi günü 5'e 5 maç antrenmanlarına katıldı:

"Steve Kerr, bize Klay Thompson'ın ilk kez bir 5'e 5 antrenman maçında oynayabildiğini belirterek önemli bir güncelleme yaptı.

Bu, Klay'in iki yıl basketbol oynamamasının ardından geri dönüş sürecindeki bir sonraki adım. Basketbol kondisyonuna ve formuna geri dönmek için, bu 5'e 5 antrenmanlara çok kez katılması gerekecek."

5 Kasım'da Thompson, ESPN'e 3'e 3 antrenman maçlarında kendini çok iyi hissettiğini ve parkelere geri dönmek için heyecanlı olduğunu belirtmişti.

Warriors, Thompson'ın dönüşü için henüz bir tarih vermemiş olsa da, ESPN'den Adrian Wojnarowski, yıldız oyuncunun Noel gününden önce sahaya dönebileceğini iddia etmişti.

Golden State ile son iki sezonu kaçıran THompson, 2019 NBA Finalleri'nin 6. maçında çapraz bağlarından, 2020-21 sezonundan önce ise aşil tendonundan sakatlanmıştı.


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