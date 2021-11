Klay. "15-2'yiz ve henüz ben dönmedim bile!"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, yakın zamanda Warriors'a katılacağından dolayı duyduğu heyecanı ve şampiyonluk kazanma arzusunu dile getirdi.



Geçtiğimiz Pazar günü takımla tam antrenmanlara katıldığı belirtilmiş olan Klay, yakın gelecekte geri dönme niyetini açıkladı. Thompson'ın Noel haftası içinde dönebileceği bildirilmiş olsa da, bu yönde umudunu bizzat muhabirlere şöyle anlattı:



"Tekrar basketbol oynadığım için ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade etmek zor. Kendim gibi hissediyorum. Harika hissediyorum. Şutlarım giriyor, harika savunma yapıyorum. En zor kısım, iyi bir NBA oyuncusu olmak adına kondisyonumu yerine getirmek. Bu kesinlikle en çok zaman alan şey ve oldukça da zor.



Geri döndüğümde eski halimin belirtilerini göstermek değil, aynı o zamanki gibi olmak istiyorum ve o dönemde dünyanın en iyi oyuncularından biriydim."



"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM!"



Klay ayrıca, sezona harika bir başlangıç yapmış olan Warriors ekibinin bu sezon 2019'da kaldığı yerden devam edebileceğini de sözlerine ekledi:



"15-2'yiz. Bu her şeyi gayet iyi açıklıyor. Ayrıca sanırım savunmamız ile hücumumuz ligde ilk üç sırada ve ben henüz dönmedim bile. Bunu bir düşünün. İyi düşünün. Her zamankinden daha motive olmuş durumdayım. Şampiyonluk kazanmayı her şeyden çok istiyorum."



Klay en son sağlıklı olduğunda maç başına %41.9 üçlük isabetiyle 19.5 sayı, 3.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalıyordu.