Klasik Yay Kadın Milli Takımı'ndan bronz madalya!

Klasik Yay Kadın Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix'sinde bronz madalya kazandı.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak yarışmasında Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı, bronz madalya için İspanya ile mücadele etti.



İspanya'ya karşı 5-3 üstünlük kuran Klasik Yay Kadın Milli Takımı üçüncü oldu.



Avrupa Grand Prix'sinde Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Berkay Akkoyun'dan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı ile Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı ise finale yükseldi.



Organizasyonda takım final maçları akşam seansında yapılacak.



Avrupa Grand Prix'si yarın bireysel madalya müsabakalarıyla sona erecek.





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