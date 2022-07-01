Klasik Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.
Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.
Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.
Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.
Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.
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