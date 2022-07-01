Klasik Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya

19. Akdeniz Oyunları'nda, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Klasik Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya
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01 Temmuz 2022 16:40
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.

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