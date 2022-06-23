Klasik Yay Erkek Takımı, Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu

Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Klasik Yay Erkek Takımı, Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu
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23 Haziran 2022 16:04
Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda yarışan Klasik Yay Erkek Takımı, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan ekip, maçı 5-1 kazanarak organizasyonu 3. sırada tamamladı.

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