Mercedes-Benz ve Klasik Otomobil Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, Benasta Benleo Acıbadem'de gerçekleştirilen törenle sona erdi.



Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatmak için Çırağan Palace Kempinski'den start alan Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, 2 gün boyunca klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinliğin ikinci gününde Sait Halim Paşa Yalısı'nda başlayan ralli, belirlenen etapların tamamlanmasının ardından Benesta Benleo Acıbadem'de düzenlenen Cumhuriyet kokteyli ile son buldu.



BERBEROĞLU ORGANİZASYON HAKKINDA KONUŞTU



Etkinlikte konuşan Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın 3 ayaktan oluştuğunu ve bunların sürekli milli bayramlarda düzenlendiğini söyledi.



Bu yıl ralliye çok yüksek katılım olduğunu belirten Berberoğlu, şunları kaydetti:



"100'e yakın otomobil start aldı. İlk gün Silivri'ye kadar gittik. Bugün de Anadolu Yakası'na geçerek Şile'de öğle yemeğinden sonra ralliyi Benesta'da tamamladık. Bu akşam da Cumhuriyet balomuz ve ödül törenimiz olacak. Otomobil sporlarında kadın yarışmacılar da bulunuyor. Klasik otomobil branşı, en yüksek kadın katılımcı olan branş ve bununla gurur duyuyoruz. Bu sene de katılımcıların yüzde 50'si kadın. Ayrıca, kulüp olarak her yarışta bir sivil toplum kuruluşuna yardım yapıyoruz. Bu sene de Bir Dilek Tut Derneği'ne bağış yapacağız."



KADIN KATILIMCI SAYISI 80'İ BULDU



Yılda 3 kez düzenlenen klasik otomobil rallisine, kadın kullanıcıların da ilgisi artıyor. Rallideki kadın katılımcı sayısı bu yıl daha da artarak 80'i buldu.



30 Ekim'den düzenlenecek ödül töreninde kazananlar, Mercedes-Benz ve Benasta Benleo özel ödülleri ile buluşacak.



En yaşlısı 1952 model Mercedes-Benz 220 olmak üzere, 39 adet klasik Mercedes-Benz'in yer aldığı organizasyona toplam 90 klasik otomobil kayıt yaptırdı. Özel garajlarda saklanan ve bu ralli için yollara çıkan klasiklerin en genci 1989 model Mercedes-Benz 300 SL oldu.





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