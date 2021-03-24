Klaaseen: "Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu"

Hollanda Klaassen, A Milli Takımımıza yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Klaaseen: 'Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu'
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24 Mart 2021 22:15
Hollanda Milli Takımı'nın A Milli Takımımıza 4-2 yenildiği maçta ağları sarsan isimlerden Davy Klaassen, maçın ardından konuştu.

Fazla pozisyon vermeden 4 gol yediklerini belirten Klaaseen, "İlk iki gol kontrataktan geldi. İlk gol öncesinde faul vardı diye düşünüyoruz. Türkiye kaleyi 5 defa buldu, 4'ü gol oldu. Biz geri gelmeye çalıştık ama 3-2'den sonra 1 gol daha attı Türkiye. Zor bir maç oldu bizim için. 3-0'dan 3-2 oldu ama sonra geri gelemedik. Defansa destek vermeye çalıştık. Yeteri kadar etkili değildik biz. Türkiye çok etkili oldu." dedi.



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