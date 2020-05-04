KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı sona erdi

Bazı yasaklar devam edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Mart'tan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı sona erdi.KKTC Bakanlar Kurulunun 29 Nisan'da aldığı karara göre, gündüzleri uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugün son buldu.Kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla özellikle başkent Lefkoşa'nın caddelerindeki insan ve araç yoğunluğu dikkati çekti.Yasağın kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 aydır kapalı olan birçok iş yeri de Bakanlar Kurulunun aldığı karar uyarınca açıldı.Kamu binaları ve özel sektördeki iş yerlerinde salgınla ilgili alınması gereken hijyen ve temizlik önlemleri KKTC Sağlık Bakanlığı ekiplerince denetlenecek.Yasağın kaldırılmasıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan bir giyim mağazası sahibi, birtakım ekonomik zorluklar yaşadıklarını, yeni sezonla bu sıkıntıların aşılacağından umutlu olduğunu söyledi.Bir başka mağaza çalışanı da sağlık açısından tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, maskesiz müşterileri içeri almadıklarını ve hükümetin kararı uyarınca ürünlerin denenmeden satılacağını ifade etti.KKTC Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, 29 Nisan'da Bakanlar Kurulunun ardından yaptığı açıklamada, "Restoranlar, pastaneler, kafeler ve büfeler, Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek, çalışanlarına gerekli testleri yaptırmaları kaydıyla, 11 Mayıs itibarıyla paket servis ve yerinden gidip alma hizmetini başlatabilecek." ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan KKTC'de 21.00-06.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs'a kadar sürecek ve pazar günleri ise kısmı sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edilecek.Ülkede maske takma zorunluluğu sürecek.Bakanlar Kurulu, okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresini 15 Mayıs'a kadar uzatırken, tüm toplu etkinlikler de aynı tarihe kadar yasak olmaya devam edecek.Kamuda da 15 Mayıs'a kadar normal çalışma düzenine geçilmeyecek.