KKTC'de 'Lefkoşa Maratonu' koşuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen geleneksel "Lefkoşa Maratonu" gerçekleştirildi.



Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin sporcu öğrencilerinin (Şampiyon Melekler) adlarını yaşatmak ve onlar adıyla kurulacak eğitim yerleşkesini ülkeye kazandırmak için Lefkoşa'da yapılan maratonun adı bu yıl "Ülker Lefkoşa Maratonu" oldu.



Maratonun halk koşusu kısmına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, siyasetçiler, sanatçılar ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Halk koşusunu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya birlikte başlattı.



Kentin caddelerinde 4 kilometre koşan katılımcıların tekrar LTB'ye ulaşmasıyla halk koşusu son buldu.



