BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu, Fraport TAV Antalyaspor maçına ilişkin, "Umarım mümkün olduğunca çok taraftar gelir. Biz de onlara iyi futbol oynayacağımıza söz veriyoruz, kazanacağız." dedi.Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sürdürdü.Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan sarı-siyahlı takımın forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson, geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları maçta iyi oynadıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.Artık önlerindeki maçlara hazırlandıklarını dile getiren Kjartansson, şunları kaydetti:."