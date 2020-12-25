Kızılyıldız'da ikinci Radonjic dönemi

Sırbistan'ın köklü basketbol kulüplerinden Kızılyıldız, başantrenörlük görevine Karadağlı Dejan Radonjic'i getirdi.



THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2013-1017 yıllarında Kızılyıldız'da görev yapan Radonjic ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.



Radonjic, Adriyatik (ABA) Ligi'nde Kızılyıldız mts'nin Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile 27 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılamada takımın başında yer alacak.



Karadağlı başantrenör, Kızılyıldız'daki ilk döneminde 326 maçta 239 galibiyet elde ederken, Belgrad ekibi ile 9 kupa kazanmıştı. Radonjic, Kızılyıldız'dan sonra iki sezon Almanya ekibi Bayern Münih'i çalıştırdı.



Kızılyıldız, geçen haziran ayında göreve getirilen Sasa Obradovic ile dün yollarını ayırdığını duyurmuştu.



THY Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 17. sırada bulunan Kızılyıldız mts, ABA Ligi'nde ise 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle liderliğini sürdürüyor.



