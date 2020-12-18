Kızılyıldız'da açıklama: "Beşiktaş'la rekabet edemeyiz"

Kızılyıldız Genel Müdürü Zvezdan Terzic, stoper oyuncusu Dusko Tosic'in transferi üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kızılyıldız'da açıklama: 'Beşiktaş'la rekabet edemeyiz'
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18 Aralık 2020 16:59
Bir dönem Beşiktaş forması giyen stoper oyuncusu Dusko Tosic, geçtiğimiz günlerde Çin'deki kulübüne veda etti ve kulüpsüz durumda bulunuyor.

Kızılyıldız takımı Genel Müdürü Zvezdan Terzic, Sırp oyuncu için açıklamalarda bulundu.

"TOSIC'E İHTİYACIMIZ VAR"

Sırp Terzic açıklamasında; "Tosic'le görüştüm. Sol stoper ve sol bek olarak oynayabiliyor. Onun hem karakterine hem futbolculuğuna ihtiyacımız var. Transferde Beşiktaş'la rekabet etmek istemiyoruz. Kendimizi her duruma karşı hazır konumda tutmalıyız." dedi.

Dusko Tosic, daha önce ülkesinde Kızılyıldız formasını terletti. 35 yaşındaki oyuncu, 2012 yazında Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye'ye geldi.



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