Kızılyıldız Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Kızılyıldız Leipzig maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Kızılyıldız Leipzig ile karşı karşıya geliyor. Barak Bakhar yönetimindeki Kızılyıldız, kendi sahasında Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kızılyıldız Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kızılyıldız Leipzig maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Leipzig 3-1 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter