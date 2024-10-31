Kızılyıldız'dan hakemlere tepki: 'Kepazelik!'

Kızılyıldız, THY EuroLeague sezonunun altıncı haftasında oynadıkları Zalgiris Kaunas maçının ardından yayınlanan hakem raporuna dair bir açıklama yayınladı ve "Bu maç EuroLeague için tam bir kepazelik" açıklamalarını kullandı.



Sırbistan ekibi Kızılyıldız, karşılaşmayı son saniye basketiyle 86-84 kaybetmişti.



Kızılyıldız'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere verildi:



"Hakemlerin aldığı kararlardan hakem masasındaki görevlilerin tavırlarına, maç öncesinde Zalgiris taraftarlarının neredeyse linç çağrısı yapmasına kadar birçok olay yaşandı.



Son olarak Bryant Dunston'ın son saniyede attığı baskette maç saatiyle alakalı skandal yaşandı.



Kızılyıldız, EuroLeague sezonunun henüz altıncı maçı geride kalmışken ikinci kez hakem kararları sonucunda bir mağlubiyet aldı. Bu durum EuroLeague genelindeki diğer takımlardan ve oyunculardan bile tepki aldı. Bu konu hakkında derhal aksiyon alınması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.



Maçın ardından Zalgiris koçu Giannis Sfairopoulos, "Benim gözümde oyuncularım bu maçın gerçek kazananı." sözlerinis söyledi ve basın toplantısını soru almadan terk etti.



