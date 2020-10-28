Kızılcabölükspor'da 7 futbolcunun testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuç verdi.
Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran yaptığı açıklamada, ligin 6. haftasında yarın deplasmanda Diyarbekirspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde, futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirildiğini söyledi.
Duran, test sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Diyarbekirspor maçı öncesinde teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize yapılan koronavirüs test sonuçlarında 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlandı. Oyuncularımızın takip ve tedavi sürecine başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran yaptığı açıklamada, ligin 6. haftasında yarın deplasmanda Diyarbekirspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde, futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirildiğini söyledi.
Duran, test sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Diyarbekirspor maçı öncesinde teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize yapılan koronavirüs test sonuçlarında 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlandı. Oyuncularımızın takip ve tedavi sürecine başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.