Haber Tarihi: 09 Ocak 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 13:57

Kızıl Goncalar dizisi kaldırıldı mı? Fox Tv Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

Kızıl Goncalar yeni bölümü yayınlanmadı. Dizinin hayranları tarafından neden yok sorusu araştırılıyor. Geçen hafta genel olarak yılbaşı sebebiyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu nedenle Kızıl Goncalar yeni bölüm tarihi de merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisi kaldırıldı mı? Fox Tv Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? İşte dizi hakkında tüm detaylar...

Kızıl Goncalar dizisi kaldırıldı mı? Fox Tv Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
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Kızıl Goncalar nefesler tutularak takip ediliyor. Peki Kızıl Goncalar dizisi yayından kaldırıldı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünün 15 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Kızıl Goncalar yayından kaldırılmadı. RTÜK, "Kızıl Goncalar" dizisine "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılık gerekçesiyle iki kez program durdurma cezası verdi. Bu ceza, dizinin üçüncü bölümünün yayınlanmasını engelledi.

FOX TV YAYIN AKIŞI 8 OCAK

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Kızıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.15 Kızıl Goncalar
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Zorunlu yayın
22.15 Yabani
02:00 Adım Farah

KIZIL GONCALAR YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA GELDİ!

FOX TV'de bu akşam Kızıl Goncalar dizisi yayın akışında yer almıyor. Dizinin yapımcısının yaptığı açıklama ise şu şekilde;

"Bu Akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi ,RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncaların yayınını yapamıyoruz."

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kızıl Goncalar
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