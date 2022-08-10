Kızak Federasyonu, Kayak Federasyonu'na bağlandı

Türkiye Kızak Federasyonu, yeniden Türkiye Kayak Federasyonu bünyesine alındı.
Olimpik kış spor branşları arasında yer alan kızakta federasyonunun faaliyetleri durduruldu.
Türkiye Kayak Federasyonundan 2006 yılında ayrılan Türkiye Kızak Federasyonu, faaliyetlerine yeniden Türkiye Kayak Federasyonu içinde devam edecek.
Olimpik kış spor branşları arasında yer alan kızakta federasyonunun faaliyetleri durduruldu.
Türkiye Kayak Federasyonundan 2006 yılında ayrılan Türkiye Kızak Federasyonu, faaliyetlerine yeniden Türkiye Kayak Federasyonu içinde devam edecek.
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