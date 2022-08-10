Kızak Federasyonu, Kayak Federasyonu'na bağlandı

Türkiye Kızak Federasyonu'nun daha önce olduğu gibi yeniden Kayak Federasyonu bünyesinde hizmet vermesine karar verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kızak Federasyonu, Kayak Federasyonu'na bağlandı
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10 Ağustos 2022 17:07
Türkiye Kızak Federasyonu, yeniden Türkiye Kayak Federasyonu bünyesine alındı.

Olimpik kış spor branşları arasında yer alan kızakta federasyonunun faaliyetleri durduruldu.

Türkiye Kayak Federasyonundan 2006 yılında ayrılan Türkiye Kızak Federasyonu, faaliyetlerine yeniden Türkiye Kayak Federasyonu içinde devam edecek.

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