'Kız çocukları futbol mu oynarmış?' algısını yıktılar

Konya'nın 14 yıl önce kurulan ilk kadın takımının futbolcular, oynadıkları futbolla "kız çocukları futbol mu oynarmış?" algısını yıkmayı başardı.



Şehit Muharrem Samur Stadı'nda antrenmanlarına devam eden Konya İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, bir üst kategoride boy göstermek için antrenör ve kulüp başkanı Abdullah Yaman yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.



Takımın antrenörü Abdullah Yaman, AA muhabirine, 2008 yılında kurdukları spor kulübünde çok güzel işler başardıklarını, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'ne oyuncu yetiştirdiklerini ayrıca takımda top koşturan kızlardan birçoğunun beden eğitimi öğretmenliğine yöneldiğini söyledi.



Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada yetiştirdikleri sporcuların birçoğunun takımdan ayrıldığını anlatan Yaman, "2012-2013 sezonunda büyükler liginde başladık. 2015'e kadar 3. ligde mücadele ettik. 2015-2016 sezonunda şampiyon olduk. Kadınlar 2. Ligi'nde oynamaya başladık. Şimdi yeni futbolcularla yolumuza devam ediyoruz. Konya İdmanyurdu armasının altında daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bünyemizde 2000 ila 2006 doğumlu oyuncularımız var. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşuyoruz. İçimizde öğretmen arkadaşımız da var." diye konuştu.



-"Konya'da 'kız çocukları futbol mu oynarmış' algısını biz yıktık"



Yaman, takımı kurdukları ilk zamanlar çevreden çok tepki aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"İlk zamanlarda çevreden 'kız çocukları futbol mu oynarmış?' gibi çok tepki aldık ama zamanla bu sorunların hepsini aştık. Asıl amacımız çocuklarımıza sporu sevdirmek ve başarı merdivenlerini tırmanırken onlara destek olmak. Sporcularımızdan futbol kariyerine devam eden de oldu, üniversiteyi bitirip öğretmen, polis ve subay gibi mesleklere yönelenler de oldu. Biz kurulduğumuz günden bu yana hiç futbolcu transferi yapmadık. Takımımızdaki oyuncularımızın hepsini kendimiz yetiştirdik. Bu sezonu büyükler kategorisinde en iyi şekilde kapatmak istiyoruz. Daha sonra gençler ve yıldızlar müsabakaları için hazırlığımız devam edecek."



Maddi olarak çok büyük sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çeken Yaman, "İlgili belediyelere giderlere destek sağlaması için başvuruda bulunduk. Maalesef olumlu bir dönüş alamadık." dedi.



Yaman, bundan sonraki süreçte Konya'nın ileri gelenlerinden kadın futboluna destek verilmesi konusunda çağrıda bulundu.



- "Futbol zor ama zevkli bir spor"



Takım kaptanı Sena Karakaya ise takıma yeni katılan futbolcularla iyi bir atmosfer yakaladıklarını belirtti.



Futbolu çok sevdiğini vurgulayan Karakaya, "Futbol zor ama zevkli bir spor. Ailelerin de desteğiyle bir kadın rahatlıkla zorlukların üstesinden gelebilir. Futbol benim yaşam sebebim, haftanın dört günü antrenman yapıyoruz. Takım arkadaşlarımla derdimizi, sıkıntımızı her zaman paylaşır, birbirimizi destekleriz, aile gibiyiz. Her zaman en iyisi için mücadele ediyoruz." diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig takımlarına kadın futbol takımı kurmaları yönünde çağrıda bulunulduğunu anımsatan Sena Karakaya, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların hepsi kadın futbol takımı kurdu. Biz de Konyaspor'dan bunu bekliyoruz. Konya'nın kadınlara verdiği değeri biliyoruz. Bu değeri Konyaspor'un da destek vererek göstereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Karakaya, futbola ilgi duyan ve bu alanda bulunmak isteyen kadınlara hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye etti.





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