Kız Babası nerede çekildi, konusu, oyuncu kadrosu

KIZ BABASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

KIZ BABASI OYUNCULARI

ALTAN ERKEKLİ

DERYA ALABORA

MELİS TÜZÜNGÜÇ

DURUL BAZAN

KIZ BABASI FİLMİ FRAGMANI İZLE

Taksici Adil, kızının hiç sevmediği biri ile evlenecek olmasını kabullenmeyerek elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. İzleyenlere aile boyu eğlence yaşatacak Kız Babası filmi konusu ve oyuncuları haberimizin içerisinde yer alıyor.Kızınız hiç istemediğiniz biriyle evlenecek olsa ne yaparsınız. Üstelik istemediğiniz tüm sebeplerde, kızınız hiç farkında olmadığı halde, hep haklı olsanız. Kız babası, taksici Adil'in, kızını tehlikeli gördüğü bir adamla evlendirmemek için yaptıklarını konu alıyor. Üstelik söz konusu "kız babası" olarak tanınan Adil olduğunda, bu konuda yaptıkları sınır tanımıyor.Kız babası filmi İstanbul'da çekildi.