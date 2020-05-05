Kız Babası nerede çekildi, konusu, oyuncu kadrosu

İzleyiciler ekranlara gelecek filmleri araştırıyorlar. Bugün ise Kız Babası filmi bugün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Altan Erkekli ve Derya Alabora'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin konusu merak ediliyor. Peki Kız Babası filminin konusu nedir?
Taksici Adil, kızının hiç sevmediği biri ile evlenecek olmasını kabullenmeyerek elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. İzleyenlere aile boyu eğlence yaşatacak Kız Babası filmi konusu ve oyuncuları haberimizin içerisinde yer alıyor.
Kızınız hiç istemediğiniz biriyle evlenecek olsa ne yaparsınız. Üstelik istemediğiniz tüm sebeplerde, kızınız hiç farkında olmadığı halde, hep haklı olsanız. Kız babası, taksici Adil'in, kızını tehlikeli gördüğü bir adamla evlendirmemek için yaptıklarını konu alıyor. Üstelik söz konusu "kız babası" olarak tanınan Adil olduğunda, bu konuda yaptıkları sınır tanımıyor.