Kız Babası nerede çekildi, konusu, oyuncu kadrosu

İzleyiciler ekranlara gelecek filmleri araştırıyorlar. Bugün ise Kız Babası filmi bugün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Altan Erkekli ve Derya Alabora'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin konusu merak ediliyor. Peki Kız Babası filminin konusu nedir?

05 Mayıs 2020 16:15
Kız Babası nerede çekildi, konusu, oyuncu kadrosu
Taksici Adil, kızının hiç sevmediği biri ile evlenecek olmasını kabullenmeyerek elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. İzleyenlere aile boyu eğlence yaşatacak Kız Babası filmi konusu ve oyuncuları haberimizin içerisinde yer alıyor.
Kızınız hiç istemediğiniz biriyle evlenecek olsa ne yaparsınız. Üstelik istemediğiniz tüm sebeplerde, kızınız hiç farkında olmadığı halde, hep haklı olsanız. Kız babası, taksici Adil'in, kızını tehlikeli gördüğü bir adamla evlendirmemek için yaptıklarını konu alıyor. Üstelik söz konusu "kız babası" olarak tanınan Adil olduğunda, bu konuda yaptıkları sınır tanımıyor.

KIZ BABASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Kız babası filmi İstanbul'da çekildi.

KIZ BABASI OYUNCULARI

ALTAN ERKEKLİ



DERYA ALABORA



MELİS TÜZÜNGÜÇ



DURUL BAZAN



KIZ BABASI FİLMİ FRAGMANI İZLE

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