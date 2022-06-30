Kıvılcım Salman Kaya'dan gümüş madalya

Milli atlet Kıvılcım Salman Kaya, Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kıvılcım Salman Kaya'dan gümüş madalya
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30 Haziran 2022 23:49
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Kıvılcım Salman Kaya, kadınlar çekiç atmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Kıvılcım Kaya Salman, kadınlar çekiç atmadaki 69.82 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, atletizm branşında ilk madalyayı takan isim olmayı başardı.

Bu kategoride ilk sırayı 69.97 metrelik derecesiyle İspanya'dan Laura Redondo Mora alırken, üçüncülüğü ise 65.45 metrelik derecesiyle ev sahibi ülkeden Zouina Bouzebra elde etti.

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