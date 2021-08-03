Kitsiou, Gaziantep FK'ya önerildi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya Ankaragücü'nde forma giyen Stelios Kitsiou'nun önerildiği öğrenildi.



Sağ bek pozisyonunda görev yapan Yunan futbolcu Kitsiou geçtiğimiz sezon ligden düşen Ankaragücü'nde forma giyerken takımdan ayrılmak istediğini Ankara ekibine ilettiği bildirildi.



Ankara ekibinden daha önce Borven'i alan kırmızı siyahlıların kendilerine önerilen Kitsiou için herhangi bir girişimde bulunmazken teknik direktör Erol Bulut'un ise bu transfere sıcak baktığı belirtildi.



KAYNAK ÜRETME ÇABASINDALAR



Geçtiğimiz sezondan borçları bulunan ve 1.Lig'de takımın ayakta durması adına kaynak bulma çabasında olan Ankaragücü bu anlamda elinde bulunan oyuncuları bonservis bedeli getirmeleri durumunda göndermeyi amaçlıyor.



Daha önce Borven'i Gaziantep FK'ya 350 bin euro karşılığında veren Ankaragücü Kitsiou içinde makul bir para verilmesi durumunda satmayı amaçladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Haber: ALİ BUDAK



