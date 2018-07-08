Kitaptan etkilendi, Avrupa şampiyonu oldu

Okuduğu "Açlık Oyunları" adlı romanın kahramanından etkilenerek okçuluk sporuna başlayan 18 yaşındaki Gülnaz Büşranur Coşkun, kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından sıradaki hedefini Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak olarak belirledi.Çocukluk yıllarında ABD'li yazar Suzanne Collins'in "Açlık Oyunları" adlı romanını okuyan ve kitaptaki kahramanın ok kullanmasından etkilenen Gülnaz Büşranur Coşkun, 12 yaşında Samsun Okçuluk Kulübünde spor hayatına başladı.Bugüne kadar katıldığı Türkiye şampiyonalarında yıldızlar ve gençlerde 5 birincilik elde eden Gülnaz Büşranur, uluslararası turnuvalarda ise takım halinde dünya ikinciliği, ferdi Avrupa ikinciliğinin ardından son olarak 27 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'ın Patras kentinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaştı.Samsun'da Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Okçuluk Türkiye Kupası'nda da mücadele eden Gülnaz Büşranur, bu ay sonunda Almanya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.Gülnaz Büşranur Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda okuduğu kitaptaki karakterin çok iyi ok attığını, ondan etkilenerek okçuluk sporuna başladığını söyledi.Aradan geçen 6 yılda çeşitli dereceler elde ettiğini anlatan Gülnaz Büşranur, Yunanistan'daki şampiyonada da altın madalya kazanmayı başardığını dile getirdi.Gelecekteki hedeflerinde önce dünya, sonra da olimpiyat şampiyonluğu olduğuna işaret eden Gülnaz Büşranur, "Madalyalar kazanmaya yeni başladım. Hedefim dünya şampiyonluğu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılarak madalya kazanmak istiyorum. Ailemin çok büyük bir desteği var. Son elde ettiğim Avrupa şampiyonluğu, onları daha da gururlandırdı. Bu da beni çok sevindirdi." diye konuştu.