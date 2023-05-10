Kitap getirene Anadolu Efes maçı bileti bedava!

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, Anadolu Vakfı ile hayata geçirdiği "Bir Kitap da Sen Getir" projesi, 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda 18.00'de başlayacak Türk Telekom maçıyla bu sezonki serüvenini tamamlayacak.Bugüne kadar on binlerce öğrenciyi, eğitim hayatlarına katkı sağlayacak kitaplarla buluşturan bu anlamlı proje; yedinci yılında, kısa süre önce yaşanan deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki okullara destek olunmasını sağlayacak.Eğitim gönüllüsü basketbolseverlerin bu anlamlı maç için Sinan Erdem Spor Salonu'na getireceği ilk ve ortaokul seviyesindeki; karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı'nın yönlendireceği afet bölgesindeki okullara ulaştırılacak.Taraftarlar, getirdikleri kitap karşılığında Türk Telekom maçını ücretsiz şekilde izleyebilecek.Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Vakfı, depremzede öğrencilerin hayatlarına dokunmak isteyen herkesi, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya bekliyor.