Kısa Çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Nakdi ücret desteği konusunda Eylül ayının gelmesiyle beraberinde ödemenin yapılacağı tarihleri merak eden vatandaşlar Nakdi Ücret desteği ödemesi ne zaman gerçekleşecek sorusunun cevabını aramaya başaldı. Kısa Çalışma ödeneği ödemeleri ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Nakdi ücret desteği yattı mı, Ücretsiz izin desteği devlet maaş desteği konusunda son gelişmeler haberimizde...

13 Eylül 2020 09:38
Kısa Çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ, ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ YATTI MI?

Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı.

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.

NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.



ÖDEMELER HAZİRAN'DA DEVAM EDECEK

"Ödemeler, 8-10 Haziran arasında yapılacak" *
Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin de bugün başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz."

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Ücretsiz maaş desteği ücretsiz ine ayrılmış olan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmayan, 15 Mart tarihinden sonra iş akdi feshedilmiş olan fakat işsizlik ödeneği için hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan yararlanabilmektedirler. Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödemesi ve son 60 gün çalışma koşulu aranmaktadır. Fakat bu koşulu yerine getirmeyen önemli bir kesim bulunmaktadır. Bakan Selçuk bu şartları sağlamayanların oranının yüzde 25 olduğunu duyurdu. Nakdi ücret desteğinden 17 Nisan 2020 tarihi içerisinde işveren tarafınca ücretsiz izne çıkarılmış olan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan kişiler faydalanabilmektedirler. Bunun haricinde 15 Mart tarihi sonrasında işten çıkarılmış olan ve işsizlik ödeneği almayan işçiler de bu destekten yararlanabileceklerdir.



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