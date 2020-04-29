Kısa çalışma ödeneği sonuç bilgisi raporu 2020

Korona virüs sonrası birçok paket devreye alındı. Bunların başında da ekonomik paket yer alıyor. SGK ve İŞKUR'un hizmetlerini kolaylaştırıcı adımlar atılırken Kısa Çalışma Ödeneği de devreye sokuldu. Bugüne kadar 270 bine yakın firmadan 3 milyonun üzerinde işçi için başvuru yapılırken şimdi sonuçlar merak ediliyor ve 'Kısa Çalışma ödeneği ne zaman hesaplara yatacak?' sorusu soruluyor.Koronavirüs sebebi ile Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için başvuru yapan işverenler Kısa Çalışma Başvuru durumlarını İŞKUR işveren sistemine giriş yaptıktan sonra Kısa Çalışma Ödeneği Sonuç Bilgisi Raporu butonu ile sistem tarafından oluşturulan raporu indirerek Çalışanların Kısa Çalışma Ödeneğini hak edip etmediklerini sorgulayabilirler.Kısa Çalışma Ödeneği Sonuç Bilgisi Raporunda her bir çalışan için Hakediş durumunu belirtilmiştir.İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada vatandaşların İBAN Bilgilerini Güncellemesi istendi.Duyuru şu şekilde:Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda kırmızı ile belirtilen kısma tıklayın ve İBAN bilgilerinizi güncelleyin.Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir. İŞKUR Kısa çalışma ödeneğinin başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), video konferans yöntemi ile "Kısa Çalışma Ödeneği"ne ilişkin program düzenledi. Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ilgili bürokratlar katıldı. Pandemi sürecinde SGK ve İŞKUR'un hizmetlerini kolaylaştırıcı adımlar atıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik istikrar kalkanı paketinin açıklandığını anlatan Selçuk, paketin 100 milyar liralık kaynağa karşılık geldiğini hatırlattı. Paketten sonra da ekonomik ve toplumsal hayatta eşine rastlanmadık tedbirleri hayata geçirmeye başladıklarını söyleyen Selçuk, bunların başında Kısa Çalışma Ödeneğinin kapsamlı şekilde devreye sokulmasının geldiğini belirtti. Selçuk, ödenekten yararlanmak için gereken prim ödeme gün sayısı 600'den 450 güne, 120 günlük hizmet akdine tabi olma şartını 60 güne indirdiklerini anlatarak, "Böylelikle hem çalışanlarımıza bir gelir desteği sunmayı hem de işverenimizin ekonomik anlamda dirençlerini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu. İşçilere, son 12 aylık prim esas kazançlarının yüzde 60'ının İŞKUR tarafından ödendiğini, bunun işçinin net ücretinin yüzde 75-78'ine karşılık geldiğini anlatan Selçuk, ödenekten faydalanan işçilerin genel sağlık sigortası primlerinin de karşılandığını kaydetti. Ödenek için son süreçte, geçen 15 senede olmadığı kadar başvuruda bulunulduğunu aktaran Selçuk, günlük ortalama yüz bin talep aldıklarını, ödenekten yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasının başvuru sayısını yükselttiğini bildirdi.Bu süreçte ödemeleri yapmak için kolaylaştırıcı önlemler alındığını aktaran Selçuk, son yasal düzenlemeyle tespitlere ilişkin süreci ödeme sonrasına bıraktıklarını, bunun da ödemeleri hızlandırdığını ifade etti.Selçuk, mart ayına ilişkin hak edilen ödemeleri tamamladıklarını bildirdi.İşçileri ve istihdamı korumak için iş akitlerinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenleme yapıldığını anımsatan Selçuk, böylelikle çarklar eski hızıyla dönmeye başladığında işletmelerin hiçbir işçiyi kaybetmeden üretime daha kolay adapte olacaklarını kaydetti.Fesih kısıtıyla birlikte pandemi dönemi ücretsiz izin nakdi ücret desteği getirildiğine ve bundan yararlananların da genel sağlık sigortası primlerinin karşılandığına dikkati çeken Selçuk, bu yıl için 75 liralık asgari ücret desteğinin sürdürüleceğini, böylece asgari ücret üzerinden de 7 milyar liraya yakın destek sağlanacağını anlattı.