Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kısa Çalışma ödeneği kimler alabilir?

Yapılan açıklamaya göre Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Vatandaşlar TC Kimlik numaralarının son hanesine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanacak. Bu uygulamanın amacı ise pandemi süresi sebebiyle maddi olarak zor günler yaşayan vatandaşları rahatlatmak olacak. 2 ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'ni alabilmek için detaylı şekilde inceleme yapabilirsiniz.Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşların maddi problemlerini bir nebze olsun giderebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bu ay da gerçekleşiyor. Ekim ayına kadar sürecek olan ödemelerin tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı.Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.Hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışma ödeneği T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise 4 Eylül'de ödenecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.Kısa çalışma ödeneği; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.