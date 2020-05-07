Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenmeye başlanacak? Kısa çalışma parası yattı mı?

Kısa çalışma ödenekleri 5 Mayıs 2020 salı gününden itibaren dağıtılacak. Mart ayı için ödenek hakkı bulunan ancak daha önce almamış olanlar da mart ayı ödeneklerini nisan ayıyla birlikte alacaklar. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ise cuma günü nakdi ücret desteği ödenecek.

07 Mayıs 2020 15:53
Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenmeye başlanacak? Kısa çalışma parası yattı mı?
Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar, ne zaman yatacak? Koroanvirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik destekler sağlanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği de bu uygulamalar arasında yer alıyor. Bu uygulama kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanıyor. İşte konu ile ilgili detaylar…
Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları devam ediyor. Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamıyorlar. İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini tanzim ederek kısa çalışma başvurusu yapabiliyor. Peki Kısa Çalışma Ödeneği sorgulaması nasıl yapılır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 5 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Koronavirüsten dolayı nisan ayında kapalı kalan işyerlerinde çalışanların kısa çalışma ödenekleri yarın dağıtılacak. Mart ayı için ödenek hakkı bulunan ancak daha önce almamış olanlar da mart ayı ödeneklerini nisan ayıyla birlikte alacaklar. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ise cuma günü nakdi ücret desteği ödenecek. Peki kim ne kadar kısa çalışma ödeneği alabilecek? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kovid-19 pandemisinden etkilenen çalışanlara yapılacak ödemelere ilişkin son durumu yazdı.

Kim ne kadar kısa çalışma ödeneği alacak?
(TL)  
12 aylık ortalama brüt ücret Kısa çalışma ödeneği
2.622 1.561
2.943 1.752
3.000 1.786
3.250 1.935
3.500 2.084
3.750 2.233
4.000 2.382
4.250 2.531
4.500 2.680
4.750 2.828
5.000 2.977
5.250 3.126
5.500 3.275
5.750 3.424
6.000 3.573
6.250 3.722
6.500 3.870
6.750 4.019
7.000 4.168
7.250 4.317
7.375 4.380
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İŞKUR Kısa çalışma ödeneğinin başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" olarak bildirilir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

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