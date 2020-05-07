Kısa Çalışma ödeneği başvuru şartları neler? Kısa Çalışma ödeneği başvurusu sonucu sorgulama

Kısa çalışma ödeneği kapsamında İŞKUR,



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ödemelerini yapar.



İLK ÖDEME NE ZAMAN?



Kısa çalışma ödeneği her ayın 5 'inde yapılmaktadır. Yürürlükte olan mevzuata göre yapılan bu ödemeler, bu ayın 5 'ine yetişmedi.



Ancak binlerce firmanın milyonları aşan çalışanı için yaptığı başvuru süreçlerinin ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle çalışanların 6 Nisan'da bu ödemeden yararlanabilmeleri teknik olarak imkânsız gözüküyor.



Kısa çalışma ödeneği tarihi ile ilgili "Bu nedenle nisan ayı içerisinde kısa çalışma ödemelerinin yetiştirilmesi için İŞKUR'un tüm personelleri ve müfettişler var güçleriyle çalışılıyorlar. Ancak yetkililerle yaptığım görüşmelerde, incelemelerin tamamlanmasıyla onay listelerinin hazırlanacak olması ve İŞKUR'un kendi muhasebe sisteminin Nisan ayı içerisinde başka bir tarihe ödeme imkânı veremeyeceği için ödemelerin "5 MAYIS" olarak programlandığı bilgisini aktardılar. Gözler bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza çevrilmiş durumda" denildi.





İBAN GÜNCELLEME



İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada vatandaşların İBAN Bilgilerini Güncellemesi istendi.



Duyuru şu şekilde:



https://esube.iskur.gov.tr/



Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda kırmızı ile belirtilen kısma tıklayın ve İBAN bilgilerinizi güncelleyin.











İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada vatandaşların İBAN Bilgilerini Güncellemesi istendi.Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda kırmızı ile belirtilen kısma tıklayın ve İBAN bilgilerinizi güncelleyin.





PTT Kart sahibiyseniz ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.



PTT Kart hesabınız yoksa kendi adınıza açılmış banka hesabınıza ait IBAN numarasını bildirmeniz halinde ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.



Kimlik bilgileriniz ile IBAN numaranızın uyuşmadığı durumlarda ödemeniz PTT şubelerinden yapılabilecektir.



Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasını kaydediniz.



Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasına ödeme yapılır.



IBAN 26 karakterden oluşmalıdır.



IBAN 'TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez.



IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve 'IBAN Kaydet' düğmesine basınız.



IBAN silmek için 'IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.





KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?



Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor.



Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu.



Meclis'te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020'e kadar geçerli olacak.



Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414.5 lira) geçemiyor. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek.



Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. Yani, kısa çalışma ödeneği ile çalışanın maaşının yüzde 60'ını devlet karşılarken, kalan yüzde 40'ını da işveren çalışana ödeyebilir. Yeni düzenleme ile işverenlere getirilen asgari ücret desteği ile çalışanın üzerine düşen yüzde 40'lık ücret de düşmüş olacak.





HANGİ ÇALIŞAN NE KADAR ÖDEME ALACAK?























































Kısa çalışma ödeneğine başvururken bunlara dikkat!



Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, koronavirüs(Covid-19) pandemisinin yol açtığı işsizliğe karşı hükümetin devreye soktuğu kısa çalışma ödeneğinin kullanımıyla ilgili önerilerde bulundu.



Kısa çalışma ödeneğinin, ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinin kapanması veya faaliyetlerin yavaşlaması durumunda çalışanlara üç aylık süre için İşsizlik Fonu'ndan verilen ödenek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, bu olanaktan yararlanmak için şirketlerin Covid-19 pandemisi nedeniyle faaliyetlerinin aksadığını belgeleyerek İŞKUR'a e-posta yoluyla başvurması gerektiğini belirtti. Ataman, başvuruya kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak kişilerin listesinin de eklenmesi gerektiğini vurguladı ve listede adı bulunan kişilerin son 60 günde kesintisiz hizmet akdine bağlı olarak çalışmış ve son üç yılda 450 gün prim ödemiş olması gerektiğine dikkat çekti.



UYGUNLUK TESTİ ASKIYA ALINDI



Normal işleyişte bu aşamadan sonra iş müfettişlerinin işyerine giderek uygunluk testi yapmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, ancak Covid-19 pandemisi kapsamında bunun kaldırıldığını, şirketin faaliyetlerinin Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyetleri durdurulanlar arasında bulunduğunu gösteren belgelerin sunulmasının yeterli olduğunu ifade etti



Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman'ın verdiği bilgiye göre belge denetimlerinin iş müfettişleri tarafından yapılmasından sonra kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak kişilerin isimleri işyerine bildiriliyor. Şirket de ödenekten yararlanacak kişilere yazılı bildirimde bulunuyor.



Belgelerin tam olması durumunda başvuru sürecinin hızlı ilerlediğini belirten Ataman, süreci şöyle anlattı: "İşveren zorlayıcı nedenle başvuru yaptıktan sonraki iki hafta içinde ödemeler başlamaktadır. Örneğin işveren 20 Mart'ta işyerini kapatmışsa 27 Mart'a kadar çalışanına yarım ücret ödeyecektir. Kısa çalışma ödeneğine başvurusu kabul edilen işyerlerinde ödemeler 28 Mart'ta başlatılmak üzere hesap edilecek ve ilk ödeme 5 Nisan'da İŞKUR tarafından PTT Bank aracılığıyla yapılacaktır."



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE MAAŞIN NE KADARI YATACAK?



Kısa çalışma ödeneği almaya hak kazananlara üç ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılacağını belirten Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, ödenecek tutarın nasıl hesaplanacağını da şöyle anlattı: "Ödenecek ücret sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı kadardır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez. Buna göre 2020 yılı için ödenecek bir günlük kısa çalışma ödeneği en az 58,86 TL, aylık ödeme tutarı ise en fazla 4,414,40 TL olacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren ekonomik durumu elveriyorsa ücretin kalan yüzde 40'lık kısmını işçiye ödemeye devam edebilir"



Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan bir şirketin işleri bir süre sonra düzeldiği için normal faaliyetlerine devam etme kararı alırsa, işverenin bu durumu İŞKUR'a ve çalışanlarına altı işgünü önce yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemelerin yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edileceğini vurguladı.





"ESNEKLİKLER 3 BAŞLIKTA İNCELENEBİLİR"



Prof. Dr. Ataman, Covid-19 pandemisi nedeniyle Hükümetin kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarında sağladığı esnekliklerin üç başlık altında toplanabileceğini belirterek şöyle dedi: "İlk olarak prim ödeme gün sayısı azaltılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya hak kazanmak için kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün çalışmış ve son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir koşulu Covid-19 kapsamında 60 gün boyunca çalışmış ve son üç yıl içinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmak üzere gevşetilmiştir.



İkinci olarak İŞKUR'a başvurunun online yapılması sağlanarak süreç hızlandırılmıştır. Öte yandan Covid-19 kapsamındaki kısa çalışma ödeneği başvuruları özelinde iş müfettişlerinin denetim için işyerine gitmesi koşulu kaldırılmış ve işyerinin Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık veya ilgili kurumlarınca faaliyetlerinin durdurulmuş olmasının belgelenmesinin yeterli olması kabul edilmiştir.



Üçüncü esneklik ise 3 ay olan kısa çalışma ödeneğinin Cumhurbaşkanı yetkisiyle altı aya kadar uzatılabileceğidir. Ancak kısa çalışma ödeneği için verilen ek üç aylık süre işçinin hak ettiği işsizlik sigortası süresinden kesilmektedir. Örneğin işçi başka bir nedenle işten çıkarılır ve işsizlik sigortasından yararlanmak isterse, 10 aylık süreden kalan 7 ay için işsizlik ödeneği alabilecektir. Kısa çalışma ödeneğinin İşsizlik Sigortası ödeneklerinden mahsup edilmemesine yönelik düzenleme yapılması yetkisi de Cumhurbaşkanı'ndadır."



ŞARTLARI SAĞLAYAMAYAN ŞİRKETLER VAR



Sağlanan esnekliklerin daha fazla işletmenin kapsama girmesini getireceğini belirten Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, bununla birlikte Türkiye'de iş devrinin fazla olması nedeniyle prim ödeme gün sayısının yerine getirilememesinin yüksek olasılık olduğu uyarısı yaparak, "Öte yandan işletmelerin yüzde 95'i küçük işletmelerdir ve formel piyasa koşullarından bağımsız çalışabilmektedir. Bunlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek işletme sayısına sınır koyacaktır" diye konuştu.



Covid-19 pandemisinin yarattığı ekonomik krizin ağırlaşmasının beklendiğini ifade eden Ataman, şöyle devam etti: "Bu durumunda kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak işletme ve kişi sayısını arttırmak için ek önlemlere ihtiyaç duyulacaktır. Bu çerçevede korona salgını nedeniyle kapatılan kafe, eğlence sektörü, AVM'ler, kuaför, küçük işletme, start-up, çalışanlarının kısa çalışma ödeneğinden yararlanması için özel düzenlemeler yapılabilir. Kısa çalışma ödeneği kapsamını genişletmek için işletmenin düştüğü ekonomik zorluk seviyesine göre 3 aylık süre kısaltılarak yararlanan çalışan sayısının arttırılması bir çözüm olabilir.



Kısa çalışma ödeneği ile amaç zor durumdaki işletmelere en fazla üç aya kadar destek vererek mevcut istihdamı korumaktır. Diğer bir deyişle işten çıkarmaların önüne geçmektir. Bu anlamda yeni işsizler yaratmama açısından kısa çalışma ödeneği işlevseldir. Ayrıca zorlayıcı nedenler ortadan kalkınca işletmenin daha hızlı bir şekilde normal faaliyetlerine dönmesini sağlaması bakımından da kısa çalışma ödeneği destekleyicidir. Ancak kriz uzun sürerse kısa çalışma ödeneği gibi kısa vadeyi kurtaran önlemler yetersiz kalacaktır."





İŞKUR Nedir?



İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.



İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?



İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;



• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.



• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.



• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.





İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması geldi. Vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağını oldukça merak ediyor. İŞKUR kısa çalışma ödeneği hakkında bir açıklamada bulundu ve vatandaşların İBAN bilgilerini güncellemesini istedi. İŞKUR resmi internet adresi e sube sayfasından yayımlanan duyuruda ödenek alacakların İBAN bilgisini güncellemesi istendi. Olağanüstü durumlarda, krizlerde bir işyerinin haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara devlet tarafından, işverenin başvuru yapması durumunda kısa çalışma ödeneği verilir.