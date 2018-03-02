'Kış sporlarında başarı curlingle gelecek'

Federasyon başkan vekili Ahmet Çelebi, yönetim kurulu üyesi Kemal Altınel, Curling Kocaeli Temsilcisi Bülent Cengizhan ile Kocaeli'deki kulüp başkan ve idarecileriyle toplantı gerçekleştiren Şebin, verimli bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti. Şebin, sınırlı sayıda ilde tesis olmasına rağmen gerçekleştirilen liglere katılımın oldukça yoğun olduğunu, yaklaşık 90 kulübe ulaştıklarını bildirdi.Sezon içinde tüm kulüplere kıyafet noktasında malzeme yardımları olduğunu dile getiren Şebin, yeni sezonla birlikte slider, ayakkabı, süpürge gibi teknik malzeme yardımında da bulunacaklarını kaydetti."Yerli curling taşı üretimi noktasında çalışmalarımız var. Tesisleşme faaliyetleri sürüyor. Kocaeli'de curling sahasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Projesi hazır olan tesisin ihale sürecinin nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Kocaeli Üniversitesi ders programına curlingi almış, bu da bu sporun gelişimine önemli katkı sunacaktır. Hedefimiz, olimpiyatlara katılmanın ötesinde olimpiyatlarda derece elde etmek. Türkiye'de kış sporlarında başarı gelecekse bu branş curling olacaktır. Buna inandık ve insanlara inandırdık."Türkiye'de yaklaşık 90 curling takımı bulunduğuna, bu kadar takımın bir ligde yarışmasının imkansız olduğuna değinen Şebin, "Önümüzdeki yıldan itibaren Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig ve Rezerv Lig olmak üzere planlamamızı yaptık. Takımlar hem çok fazla sayıda maç yapabilecek hem de müsabakalarımız daha kaliteli olacak. Sonraki yıllarda belki çift devreli liglerimiz olur." diye konuştu.Kenan Şebin, ligler dışında takımların uluslararası müsabaka tecrübesini artırabilmek amacıyla "Turkish Open" ya da başka bir isimle tüm ülkelere açık davetiye göndererek en üst düzeyde geleneksel bir turnuva yapmak istediklerini, bu organizasyonun önümüzdeki yıl muhakkak gerçekleştirileceğini dile getirdi.Dünya Curling Federasyonu yetkilileriyle geçen yıl Güney Kore'de gerçekleştirdikleri toplantıda 2 yılda bir yapılan uluslararası kongrenin ev sahipliğine talip olduklarını anımsatan Şebin, uluslararası ilişkilere yönelik çalışmaları şöyle aktardı:"Talebimize geçtiğimiz günlerde cevap geldi, hazırlıklarımızla ilgili dosya, sunum istediler. 7-8 Nisan'da ABD'de yapılacak toplantıda nihai karar verilecek. Talip olduk, favoriyiz. Kabul edilmesi halinde Dünya Curling Federasyonu Yönetim Kurulu ve delegelerinin katıldığı, 7 gün süren bir kongre yapılacak. Burada önemli kararlar alınıyor. Amacımız hem Türkiye'nin curlingle olan bağını göstermek hem de ikili ilişkilerle Türkiye'nin de bu işin içinde en iyi noktada olduğunu anlatabilmek."Federasyon başkanı Şebin, daha sonra kulüp yöneticilerinin taleplerini dinledi.