Kış olimpiyatlarının madalya rekortmeni sporcular

Madalya şampiyonu Björgen, Pekin 2022'ye katılmayacak

Biatlonun unutulmaz ismi Björndalen

Björn Daehlie olimpiyatlarda 12 madalya kazandı

Sürat pateni rekortmeni Ireen Wüst

Sıralama Sporcu Ülke Dal Altın Gümüş Bronz Toplam madalya 1 Marit Björgen Norveç Kros kayağı 8 4 3 15 2 Ole Einar Björndalen Norveç Biatlon 8 4 1 13 3 Björn Daehlie Norveç Kros kayağı 8 4 0 12 4 Ireen Wüst Hollanda Sürat pateni 5 5 1 11 5 Raisa Smetanina Sovyetler Birliği Kros kayağı 4 5 1 10 6 Stefania Belmondo İtalya Kros kayağı 2 3 5 10 7 Lyubov Yegorova Rusya Kros kayağı 6 3 0 9 8 Claudia Pechstein Almanya Sürat pateni 5 2 2 9 9 Sixten Jernberg İsveç Kros kayağı 4 3 2 9 10 Sven Kramer Hollanda Sürat pateni 4 2 3 9

Kadın sporcu sayısında rekor, bu olimpiyatlarda kırılacak

En çok ABD ev sahipliği yaptı

Ev sahibi ülkeler ve sporcu sayıları

Yıl Kent Erkek Kadın Toplam 1924 Chamonix (Fransa) 247 11 258 1928 Saint Moritz (İsviçre) 438 26 464 1932 Lake Placid (ABD) 231 21 252 1936 Garmisch-Partenkirchen (Almanya) 566 80 646 1948 Saint Moritz (İsviçre) 592 77 669 1952 Oslo (Norveç) 585 109 694 1956 Cortina d'Ampezzo (İtalya) 687 134 821 1960 Squaw Valley (ABD) 521 144 665 1964 Innsbruck (Avusturya) 892 199 1091 1968 Grenoble (Fransa) 947 211 1158 1972 Sapporo (Japonya) 801 205 1006 1976 Innsbruck (Avusturya) 892 231 1123 1980 Lake Placid (ABD) 840 232 1072 1984 Sarajevo (Yugoslavya) 998 274 1272 1988 Calgary (Kanada) 1122 301 1423 1992 Albertville (Fransa) 1313 488 1801 1994 Lillehammer (Norveç) 1215 522 1737 1998 Nagano (Japonya) 1389 787 2176 2002 Salt Lake City (ABD) 1513 886 2399 2006 Torino (İtalya) 1548 960 2508 2010 Vancouver (Kanada) 1522 1044 2566 2014 Soçi (Rusya) 1714 1159 2873 2018 Pyeongchang (Güney Kore) 1680 1242 2922 Toplam 22.253 9.343 31.596

Norveçli sporcular Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie, Kış Olimpiyatları'nda elde ettikleri başarılarla organizasyon tarihinin en başarılı isimleri olarak ön plana çıkıyor.Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) raporlarına göre, bu yıl 24'üncüsü Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda sporseverler, 2 bin 871 sporcunun madalya mücadelesini izleme fırsatı yakalayacak.Kış olimpiyatları tarihinin en başarılı sporcuları arasında ilk üç sırada ise Norveçliler yer alıyor. 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere oyunlarda toplam 15 madalyaya elde eden Norveçli kadın kayakçı Marit Björgen, organizasyonun en başarılı ismi konumunda.Kros kayağı branşında mücadele eden Björgen, 5 farklı olimpiyatta madalya kazanma başarısı gösterdi. 41 yaşındaki sporcu, Salt Lake City 2002'de gümüş, Torino 2006'da gümüş, Vancouver 2010'da 3 altın, 1'er gümüş ve bronz, Soçi 2014'te 3 altın, Pyeongchang 2018'de ise 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla evine döndü.Dünya şampiyonlarında 18'i altın olmak üzere 26 madalyası bulunan Björgen, Güney Kore'deki son olimpiyatların ardından emekliye ayrılması nedeniyle bu organizasyonda yer alamayacak.Tüm zamanların en iyi kadın sporcuları arasında yer alan Marit Björgen, 2020 yılında aldığı kararla, küçük ölçekli uluslararası şampiyonlarda mücadele etmeyi sürdürüyor.Kış olimpiyatlarının en başarılı ikinci atleti konumda, Ole Einar Björndalen yer alıyor. Ülkesi Norveç'i biatlonda temsil eden 48 yaşındaki eski sporcu, 6 kez olimpiyatlarda yer aldı.Erkekler biatlonda 1998 Nagano'da bir, 2002 Salt Lake City'de dört, 2010 Vancouver'da bir, 2014 Soçi'de iki kez olmak üzere kış olimpiyatlarında 8 altın kazanan Björndalen, 4 gümüş ve 1 bronzla oyunlarda toplam 13 kez madalya sevinci yaşadı.Norveç'te 2002 ve 2014'te iki kez yılın sporcusu seçilen Ole Einar Björndalen, 2003 Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde ise ikincilik elde etmişti. O yıl ödüle layık görülen ABD'li eski bisikletçi Lance Armstrong'un ise sonraki yıllarda doping yaptığının ortaya çıkmasının ardından derecesi geçersiz sayılmıştı.Norveçli erkek kayakçı Björn Daehlie, elde ettiği 8 altın ve 4 gümüş madalyayla Kış Olimpiyatları'nın en başarılı üçüncü ismi konumunda.Dünya şampiyonalarında 9'u altın 17 madalyası bulunan 54 yaşındaki eski sporcu, emekliye ayrılmasının ardından moda ve emlak sektöründe yaptığı yatırımlarla ülkesinin önde gelen iş insanları arasına da girdi.Norveçli sporcuların ardından kış olimpiyatlarının en başarılı isimleri arasında Hollandalı sürat patencisi Ireen Wüst öne çıkıyor.Sürat pateninde 5'er altın ve gümüş, bir bronz olmak üzere 11 madalyayı boynuna takan 35 yaşındaki Wüst, kış olimpiyatlarında branşının en başarılı temsilcisi unvanını elinde tutuyor.Kış olimpiyatlarında en çok madalya kazanan 10 sporcu ve ülkeleri ise şöyle:Pekin 2022, Pyeongchang 2018'in (2 bin 922 sporcu) ardından en yüksek katılımlı ikinci kış olimpiyatı olacak.Bu organizasyonda 91 ülkeden bin 581'i erkek ve bin 290'ı kadın toplam 2 bin 871 sporcu madalya için ter dökecek. Pekin 2022, Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nı (bin 242) geride bırakarak kadın sporcu sayısında rekor katılımla düzenlenecek.İlk olarak 1924 yılında düzenlenen kış olimpiyatlarında bugüne kadar 22 bin 253'ü erkek, 9 bin 343'ü kadın olmak üzere toplam 31 bin 596 sporcu madalya için yarıştı.Erkeklerde 247, kadınlarda ise 11 sporcunun katılımıyla 1924 yılında ilki gerçekleştirilen kış oyunlar, 1940 ve 1944 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. Organizasyon, 1948'den itibaren günümüze kadar devam etti.Kış olimpiyat oyunlarına 98 yıllık tarihinde ABD 4, Fransa ise 3 kezle en çok ev sahipliği yapan ülkeler oldu.2026'da Milan ve Cortina d'Ampezzo kentleriyle üçüncü kez oyunları düzenleyecek İtalya, Fransa'nın ev sahipliği sayısını yakalayacak.Çin'de ilk kez düzenlenecek kış olimpiyatları; İsviçre, Norveç, İtalya, Avusturya, Japonya ve Kanada'da 2'şer kez, Rusya, Almanya, Güney Kore ve Yugoslavya'da da birer kez yapılmıştı. Çin'le birlikte toplam 13 ülke, oyunlara ev sahipliği yapmış olacak.Kış olimpiyat oyunlarının bugüne kadar düzenlendiği ülkeler ve sporcu katılımcı sayıları şöyle: