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Kış Olimpiyatlarında ikinci dopingli Rus

Rusya Kızak Federasyonu, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan Nadezhda Sergeeva'nın doping testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kaynak: AA
Kış Olimpiyatlarında ikinci dopingli Rus
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23 Şubat 2018 17:18
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus sporcu Nadezhda Sergeeva'nın doping testi pozitif çıktı.

Rusya Kızak Federasyonundan yapılan açıklamada, oyunlara tarafsız atlet unvanıyla katılan 30 yaşındaki Sergeeva'nın doping testi sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Rus sporcunun 13 Şubat'taki doping testinin negatif çıkmasının ardından 18 Şubat'ta ikinci kez yapılan kontrolünde yasaklı maddeye rastlandığı, bu durumun Rus sağlık ekibinin kontrolü dışında gerçekleştiği ifade edildi.

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kızak branşında katıldığı iki yarışta da 12'ncilik elde eden Sergeeva, curlingci Aleksandr Krushelnitckii'nin ardından oyunlarda doping testi pozitif çıkan ikinci Rus sporcu oldu. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), dün aldığı kararla, PyeongChang 2018'de bronz madalya kazanan Krushelnitckii'yi oyunlardan diskalifiye etmiş ve derecesini elinden almıştı.

Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito ile Slovenyalı buz hokeyci Ziga Jeglic de doping yaptığı gerekçesiyle oyunlardan men edilmişti.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyonun raporunda, 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. 2012 Londra Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı.

Bu sebeple IOC, Rusya'yı Rio 2016'nın ardından 2018 Kış Olimpiyatları'ndan da men etmiş, doping testleri temiz çıkanların ise tarafsız olarak "Rusya'dan olimpik sporcu" adıyla katılmasına izin vermişti.

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