Haber Tarihi: 05 Kasım 2023 18:08 - Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 18:08

Kış lastiği uygulaması ne zaman? 2024 kış lastiği ne zaman takılır?

Yazın bitişi ve havaların serinlemesiyle birlikte kış lastiği hazırlıklarının ne zaman yapılacağı merak konusu. Kanunen bazı araçların takması zorunlu olan kışlık lastik, yıl içinde belli tarihler arasında kullanılıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2024 kış lastiği ne zaman takılır?

Kış lastiği uygulaması ne zaman? 2024 kış lastiği ne zaman takılır?
Abone Ol
Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte yaklaşan kış aylarında uygulanan zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılması gerektiği araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. İşte, zorunlu kış lastiği takma tarihi...
KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık 2023'te başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kış lastiği
Gündem

Diğer Haberler

Zaniololu Aston Villa deplasmanda kayıp Aston Villa Zaniololu Aston Villa deplasmanda kayıp
Gaziantep FK'den sakatlıklar için açıklama Gaziantep FK Gaziantep FK'den sakatlıklar için açıklama
Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Beşiktaş muhtemel 11 Gündem Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Beşiktaş muhtemel 11
31 aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte 2024 tatil takvimi Gündem 31 aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte 2024 tatil takvimi
Hari Vukas, Aboubakar'ın dönüş tarihini açıkladı Beşiktaş Hari Vukas, Aboubakar'ın dönüş tarihini açıkladı
Konyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı! Konyaspor Konyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı!
Mustafa Ati Göksu: ''Böyle iyi oynayıp kaybetmek çok üzücü'' Spor Toto 1. Lig Mustafa Ati Göksu: ''Böyle iyi oynayıp kaybetmek çok üzücü''
Taner Taşkın: ''Verimli geçmeyen bir maçı kazandık'' Spor Toto 1. Lig Taner Taşkın: ''Verimli geçmeyen bir maçı kazandık''
Dili boğazına kaçtı, ilk müdahaleyi hakem yaptı! Trendyol Süper Lig Dili boğazına kaçtı, ilk müdahaleyi hakem yaptı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
2
Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber
3
Antalyaspor - Beşiktaş: 11'ler
4
Marcao için çarpıcı iddia! "Galatasaray'a dönüyor"
5
Fenerbahçe'de Süper Kupa kararı!
6
İlker Yağcıoğlu: "Bir daha oynayamaz!"
7
Okan Buruk, Ziyech için kararını verdi

SON HABERLER

yukarı ok