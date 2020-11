Kış lastigi taktırma ne zaman başlayacak? 2021 kış lastiği ne zaman takılır?

Kış lastiklerini diğer lastiklerden ayıran bazı özellikler vardır: sırt kauçuğu, diş derinliği, sırt desenleri ve keskin uçlar. Kış ve yaz lastiklerini karıştırmak, kaygan koşulları daha tehlikeli bir hale getirebilir ve özellikle söz konusu lastiklerin sırt desenleri ve performans özellikleri farklı ise aracın direksiyon hâkimiyetini de etkileyebilir.Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.Denetim amacıyla durdurulan kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrolleri yapılacak.Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların, tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek.Kışın araba kullanacaksanız, doğru lastiğe sahip olmak önemlidir. Kışın yollar, yoğun kar yağışından gizli buzlanmaya kadar çeşitli faktörler sebebiyle tehlikeli olurlar. Bu şartlar, lastikleri, çekiş gücü konusunda diğer mevsimlerde olmadığı kadar zorlar. Soğuk hava, kar ve buz bir araya geldiğinde, en iyi seçenek, özellikle kış şartlarında performans göstermek üzere tasarlanmış olan kış lastiklerini kullanmaktır.- Yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçmek için kar, yağmur ve buzlanma gibi kötü hava koşullarını beklemeye gerek yok. Mevsim boyunca kış lastikleri aracın 4 lastiği için de kullanılmalı.- Kış lastikleri karlı ve buzlu yollarda kullanılabildiği gibi 7 derecenin altında ıslak veya kuru hava şartlarında da kullanılabilir.Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili Karayolu Trafik Yönetmeliği gereği; araçta kullanılan kış lastiğine ek olarak karlı ve buzlu yollarda kar zincirinin de araçta bulundurulması zorunlu.- Diş derinliği azalmış lastikler su tahliyesi yapamadığı için fren mesafesinin uzamasına neden olur. Bu sebeple lastiklerin diş derinliklerine dikkat edilmeli.- Karlı bir zeminde yola çıkarken hızla kalkmak yerine araca yavaş yavaş hız verilmeli. Lastiklerin patinaj yapması, karın sertleşip daha kaygan bir zemine dönüşmesine sebep olabilir.- Lastik tabanlarının yola tam olarak oturması için hiçbir durumda lastiklerin havası düşürülmemeli.Unutmak gerekir ki soğuk havalarda standart lastik kullanmak yakıt sarfiyatını artırır.- Yüksek yola tutunma ve yolu kavrama gücüyle kaza yapma riski azalırken güvenli bir sürüş sağlanır.- Kaygan ve ıslak yollarda daha kısa fren mesafeleriyle aracın güvenliğini artırır.- Kar, buz, su üzerinde veya çamurlu yüzeylerde araba kullanırken üst düzey güvenlik sağlar.- Yapısal özelliğiyle 7 derecenin altındaki soğuk hava şartlarında sertleşmez, tutunma özelliklerini sürdürür ve güvenli ulaşım sağlar.