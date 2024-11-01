Kış lastiği ne zaman takılır? 2024 kış lastiği uygulaması

2024 kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı, binlerce sürücü tarafından araştırılmaya başladı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte don yaşanması ve araç lastiklerinin kaymaması için kış lastikleri takılıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?
Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Başlar?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık tarihinde başlamaktadır. Bu uygulama, güvenli seyahat ve kazaları önlemek amacıyla kış aylarında zorunlu olarak yapılmaktadır. 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan'a kadar devam eder. Bu tarihler arasında, yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan tüm ticari araçlar kış lastiği takmak zorundadır.
Kış Lastiği Hangi Araçlar İçin Zorunlu?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar dışındaki özel araçlar için kış lastiği takmak zorunlu olmamakla birlikte, sürüş güvenliği açısından önerilmektedir. Kış koşullarında yolda güvenli bir şekilde ilerlemek, kazaları önlemek ve diğer araçların geçişini engellememek amacıyla tüm sürücülerin kış lastiği kullanması tavsiye edilmektedir.
Kış Lastiklerinin Avantajları Nelerdir?
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine kıyasla daha iyi yol tutuşu ve daha yüksek güvenlik sağlar. Bu özellikleri sayesinde, kış aylarında sürüş güvenliği önemli ölçüde artırılmış olur.
Kış lastiği uygulaması, zorlu hava koşullarına hazırlıksız olan araçların yolda kalma ve trafiği aksatma riskini azaltarak, diğer sürücülerin de mağduriyetini önlemeye yardımcı olur
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