Kırşehir FK - Serikspor maçı öncesinde çatı uçtu

TFF 2'nci Lig'in 15'inci haftasında Kırşehir Futbol Kulübü, Serikspor'u Ahi Stadı'nda konuk etti. Maç öncesinde kentte etkili olan rüzgarda Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor salonun çatısı uçarak müsabakanın oynanacağı stada düştü.
Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, müsabakada görevli personellerin uçan çatıdan kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ise rüzgarın şiddetini kaybetmesi sonrası maçın oynanabileceğini söyledi. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara de stada gelerek incelemelerde bulundu.
Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, müsabakada görevli personellerin uçan çatıdan kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ise rüzgarın şiddetini kaybetmesi sonrası maçın oynanabileceğini söyledi. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara de stada gelerek incelemelerde bulundu.
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