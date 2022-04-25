Kırşehir 750 sporcuyu ağırlayacak

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, grekoromen ve serbest stildeki müsabakaların 27-30 Nisan tarihlerinde Kırşehir Spor Salonu'nda yapılacağını söyledi.



Turnuvaya 55 ilden 750 sporcunun katılacağını belirten Şahin, hakemler ve antrenörlerin de katılımıyla güreşte farklı illerden gelen yaklaşık 1100 kişiyi Kırşehir'de ağırlayacaklarını ifade etti.



Güreşe gönül veren herkesi müsabakalara davet eden Şahin, karşılaşmaların 4 gün boyunca il müdürlüğü bünyesindeki YouTube kanalı "Genç Stüdyo" üzerinden çevrim içi yayımlanacağını dile getirdi.



Karşılaşmaların kurulan 3 farklı minderde gerçekleştirileceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:



"Üç minderden de canlı yayınlarımızı yapacağız. Çocuklarımızın heyecanına ortak olarak salon dışındaki yakınlarına ulaştıracağız. Kırşehir, 2021 yılında boks, basketbol, masa tenisi, voleybol, badmintonda Türkiye genelinde organize edilen çok önemli, sayısal olarak şehrimize ve spor kültürüne katkı sağlayan birçok spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bundan sonra da farklı spor branşlarında Türkiye geneli turnuvalara ve şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."





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