Kırmızı Oda yeni sezon 43. bölüm izle 17 Eylül Cuma





KIRMIZI ODA 43. BÖLÜM İZLE YENİ BÖLÜM



Merakla takip edilen Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı 'Kırmızı Oda', ikinci sezonunda ilk bölümüyle 17 Eylül 2021 Cuma akşamı saat 20:00'de sizlerle olacak.



YENİ SEZON KIRMIZI ODA FULL İZLE YOUTUBE







KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM KONUSU



Kırmızı Oda yeni sezon 17 Eylül 2021 Cuma günü ekranlara geliyor. Yeni sezonun ilk bölümünde sezonun yeni oyuncuları da izleyici karşısına çıkacak. Mevre Dizdar, Nihal Yalçın gibi oyuncular yeni sezonun ilk bölümünde yer alacak. 43. bölüm Kırmızı Oda TV8 ekranlarında seonaryosu ve oyunculuklarıyla yeniden rating listesinin zirvesina oynuyor.



KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya



Tülin Özen



Burak Sevinç



Meriç Aral



Halit Özgür Sarı



Gülçin Kültür Şahin



Sezin Bozacı



Baran Can Eraslan







KIRMIZI ODA 43. BÖLÜM İZLE



Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanacak 43. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 17 Eylül 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.



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Kırmızı Oda yeni sezon 17 Eylül 2021 Cuma günü ekranlara geliyor. Yeni sezonun ilk bölümünde sezonun yeni oyuncuları da izleyici karşısına çıkacak. Mevre Dizdar, Nihal Yalçın gibi oyuncular yeni sezonun ilk bölümünde yer alacak. 43. bölüm Kırmızı Oda TV8 ekranlarında seonaryosu ve oyunculuklarıyla yeniden rating listesinin zirvesina oynuyor.Binnur KayaTülin ÖzenBurak SevinçMeriç AralHalit Özgür SarıGülçin Kültür ŞahinSezin BozacıBaran Can EraslanVatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanacak 43. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 17 Eylül 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.

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