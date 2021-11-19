Kırmızı Oda yeni bölüm izle (Pembe kimdir? Sinan hoca kimdir? Keklik Kırmızı Oda)

Kırmızı Oda 52. bölüm özeti: Doktor Hanım yeni danışanı olarak kabul ettiği Pembe'nin hikayesini dinleyerek çıkış yolları arayacak. Ayrıca yaşadığı zorlukları ve mutsuzlukları kahkahalarının ardına gizleyen Zekiye'nin hikayesi de seyirciye gösterilecek ve dikkat çeken anlar ekranlarda olacak.







Kırmızı Oda 51. bölüm özeti: Deryanın devam eden seanslarının ardından acılar paylaştıkça güzeldir denilerek yeni açıklamaları yer alacak. Keklik'in hikayesinde ise bilinmeyen konular ve özellikle evladı için çöpten elma yediği sahneler merakla bekleniyor. Pembe, Sinan ile arasında oluşan samimiyeti "baştan mı çıkardım onu?" diyerek kendisini suçlar şekilde anlatır.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanacak 52. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 19 Kasım 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.