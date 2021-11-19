Kırmızı Oda yeni bölüm izle (Pembe kimdir? Sinan hoca kimdir? Keklik Kırmızı Oda)

Kırmızı Oda 52 bölüm izle 19 Kasım Cuma ekranlarda seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümde yaşananlar Kırmızı Oda 52. bölümde ekranlardaki yerini alacak. TV8'de yayınlanan ve ratinglerin zirvesine yerleşen Kırmızı Oda izle yeni bölümünde neler yaşanacak? detayları haberimizde.

19 Kasım 2021 04:39
Kırmızı Oda yeni bölüm izle (Pembe kimdir? Sinan hoca kimdir? Keklik Kırmızı Oda)
Kırmızı Oda 52. bölümünde yine birbirinden ilginç konular Doktor hanımın odasında konuşuluyor. Merakla beklenen Kırmızı Oda 52. bölümünde Doktor Hanım karakteri yine danışanlarına en doğru çıkış yolllarını tavsiye ederek olayların ortaya çıkmasını sağlıyor. 

Kırmızı Oda yeni bölüm olarak TV8'de 19 Kasım Cuma akşamı saat 20:00'de 52. bölümü yayınlanıyor.

KIRMIZI ODA 52. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KIRMIZI ODA 52. BÖLÜM ÖZET

Kırmızı Oda 52. bölüm özeti: Doktor Hanım yeni danışanı olarak kabul ettiği Pembe'nin hikayesini dinleyerek çıkış yolları arayacak. Ayrıca yaşadığı zorlukları ve mutsuzlukları kahkahalarının ardına gizleyen Zekiye'nin hikayesi de seyirciye gösterilecek ve dikkat çeken anlar ekranlarda olacak.




KIRMIZI ODA 51 BÖLÜM ÖZET

Kırmızı Oda 51. bölüm özeti: Deryanın devam eden seanslarının ardından acılar paylaştıkça güzeldir denilerek yeni açıklamaları yer alacak. Keklik'in hikayesinde ise bilinmeyen konular ve özellikle evladı için çöpten elma yediği sahneler merakla bekleniyor. Pembe, Sinan ile arasında oluşan samimiyeti "baştan mı çıkardım onu?" diyerek kendisini suçlar şekilde anlatır.

KIRMIZI ODA TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN




KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanacak 52. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 19 Kasım 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.


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