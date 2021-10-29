Kırmızı Oda TV8 49. bölüm (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz izle

Kırmızı Oda 49. bölümünde yeni karakteri Zekiye ile tanışmaya ve Rezzan'ın geçmişine dair hikayelere hazır mısınız? Süveyda başına gelecekleri beklemek yerine üzerine gidiyor. Onlar da tıpkı Süveyda gibi terkedilmekten çok korkuyor aslında. Hayat işte, bazen böyle zor sınavlarla sınıyor bizi

Kırmızı Oda'nın son bölümü özeti şöyle: Anne köpek yavrusunu çok seviyor, çok özlüyor. Artık bu resimdeki gibi yavrusuna yakın olmak istiyor." Asuman ve Süveyda'nın barışma sahnesi. Mükemmel annelik diye bir şey yoktur, yeteri kadar iyi anne olmak diye bir şey vardır. İki kanadı kırık kuş Derya ve Deniz... Ama nolursa olsun varlıklarıyla ısıtmışlar birbirlerini. Şimdi önlerinde büyük bir sınav var. Derya rüyalarındaki sesi takip ediyor ve annesine gidiyor… Derya ve annesinin seneler sonraki ilk karşılaşması

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanacak 49. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 29 Ekim 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.