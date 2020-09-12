Kırmızı oda tüm bölümleri, Kırmızı Oda tv8 izle

Kırmızı Oda dizisi başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı gerçek olaylardan uyarlanmış anların izlendiği bir dizidir. Bu dizide bir çok insanın başından geçen olaylar işlenir ve önemli kaliteli oyunculuklar sayesinde izleyenler Kırmızı Oda yeni bölümlerini hiç kaçırmaz. Son bölüm Kırmızı Oda veya Kırmızı oda yeni bölüm fragman bilgilerine ulaşmak için tıklayın...

12 Eylül 2020 06:55
Kırmızı oda tüm bölümleri, Kırmızı Oda tv8 izle
Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan "Kırmızı Oda" da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. "Kırmızı Oda" dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıyor. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı "Kırmızı Oda"da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.

Belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.
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KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA ALYA KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Alya karakterine Melisa Sözen hayat verdi.



Melisa Sözen Kimdir?

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

KIRMIZI ODA TUNA KİMDİR?

Kırmızı Oda disizi Tuna karakterini canlandıran oyuncu Gülçin Kültür Şahin'dir. Tuna karakteri Kırmızı Oda dizisinde doktor hanımın kliniğinde çalışan bir sekreterdir.



Gülçin Kültür Şahin kimdir?

"Sibel" adlı sinema filminde rol almış olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerine eğitim almaya karar vermiş ve Bilkent Üniversitesinden mezun olmuştur.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği üzerine master yapan oyuncu Bilkentte oyunculuk üzerine doktorasını tamamlamıştır. ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak bir süre çalışan oyuncu Bilkent Çocuk Tiyatrosunda eğitmen olarak çalışmıştır.

Gülçin Kültür Şahin Dizileri ve Filmleri (Kırmızı Oda Tuna)

Kırmızı Oda (Tuna) – 2020
7. Koğuştaki Mucize (Hatice) – 2019
Kelebekler (Hatice) – 2018
Sibel (Feride) – 2018
Gülperi (Kader) – 2018 / 2019

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM İZLE! TIKLAYIN

Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.

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