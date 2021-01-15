Kırmızı Oda son bölüm yeni TV8 full takip canlı, Cuma Kırmızı Oda 15 Ocak yeni bölüm izle

KIRMIZI ODA CANLI İZLE TV8 YENİ BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

Boncuk (Burcu Biricik) aile evinde yaşanan korkunç trajedinin devamını Doktor Hanım'la paylaşırken; Can'ın kendisine karşı anlayışlı tutumundan da sevgiyle bahseder. Doktor Ayşe, bu kez dertleşmek için Doktor Hanım'ın kapısını çalar ve babası Erhan'ın (Erdinç Gülener) alkol probleminin evinde yarattığı huzursuzluktan ötürü dedesi (Köksal Engür) ve anneannesinin (Hikmet Körmükçü) yanına taşınmalarını ilk kez anlatır. Doktor Hanım, yaşadığı tacizi anlatan Kumru'ya (Aslıhan Gürbüz) destek olurken; Kumru ise kumar borcu yüzünden kendisine hayatını mahveden bir gece yaşatan Yavuz'un (Bora Koçak) peşine düşer.

Kırmızı Oda yeni bölüm 20. bölüm izle, yeni bölümüyle Kırmızı Oda detayları 15 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara dönüyor. Meraklı izleyicileri tarafından soluksuz izlenen Kırmızı Oda 20. bölüm ne zaman yayınlanacak? gibi sorular cevabını buldu. Kırmızı Oda dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve Kırmızı Oda canlı izle, Kırmızı Oda yeni bölüm full izle youtube son bölüm 20 Ocak 2021 Cuma detayları belli oldu.İlgi çekici konularla kitap uyarlaması olan ve gerçek olaylara dayanan Kırmızı Oda başrolünde Binnur Kaya oyunculuğu ile kendisine hayran bırakıyor. Her bölüm farklı oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda yeni bölüm izle son bölüm full tek parça TV8 canlı izle detayları bulunuyor.Boncuk (Burcu Biricik) Can'dan bir veda mektubu alır. Mektupta Can'ın son bir kez onunla görüşmek istediğini okuyan Boncuk evden kaçmaya çalışır. Doktor Ayşe, bu kez dertleşmek için Doktor Hanım'ın kapısını çalar ve babası Erhan'ın (Erdinç Gülener) alkol probleminin evinde yarattığı huzursuzluktan ötürü dedesi (Köksal Engür) ve anneannesinin (Hikmet Körmükçü) yanına taşınmalarını ilk kez anlatır. Doktor Hanım, yaşadığı tacizi anlatan Kumru'ya (Aslıhan Gürbüz) destek olurken; Kumru ise kumar borcu yüzünden kendisine hayatını mahveden bir gece yaşatan Yavuz'un (Bora Koçak) peşine düşer.Binnur KayaTülin ÖzenBurak SevinçMeriç AralHalit Özgür SarıGülçin Kültür ŞahinSezin BozacıBaran Can EraslanKırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine Burcu Biricik'in canlandırdığı karakterdir. Çok sevilen karakter Boncuk'u Burcu Biricik canlandırmaktadır.Kırmızı Oda disizi Tuna karakterini canlandıran oyuncu Gülçin Kültür Şahin'dir. Tuna karakteri Kırmızı Oda dizisinde doktor hanımın kliniğinde çalışan bir sekreterdir."Sibel" adlı sinema filminde rol almış olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerine eğitim almaya karar vermiş ve Bilkent Üniversitesinden mezun olmuştur.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği üzerine master yapan oyuncu Bilkentte oyunculuk üzerine doktorasını tamamlamıştır. ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak bir süre çalışan oyuncu Bilkent Çocuk Tiyatrosunda eğitmen olarak çalışmıştır.Kırmızı Oda (Tuna) – 20207. Koğuştaki Mucize (Hatice) – 2019Kelebekler (Hatice) – 2018Sibel (Feride) – 2018Gülperi (Kader) – 2018 / 2019Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.Boncuk dervişlerle baş edemiyor. Doktor Hanım ona yardım etmek için elinden geleni yapıyor ama Boncuk'un onu dinlemeye niyeti yok. Öte yandan Selvi, kendi kendine dışarı çıkmayı başarıyor.Kırımızı Oda dizisinin kitabı Madalyonun İçi bugünlerde çok konuşuluyor. Madalyonun İçi kitabı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabıdır ve Kırmızı Oda dizisindeki hikayelerin kaynağıdır. Kırmızı Oda dizisinden önce kitap haline gelen Madalyonun İçi'nde birbirinden aşsiz hikayeler yer almaktadır. Madalyonun İçi kitabında yer alan hikayelerin Kırmızı Oda dizisinde yer aldığı görüldü. Billur Kaya, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Tülin Özen gibi oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Madalyonun İçi kitabından alıntılar ve bir çok farklı eşsiz hikaye yer almaktadır.Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun öykülerinden uyarlanarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryolaştırdığı dizinin altında yatan temel hikayelerin nasıl oluşacağı, gerçek hayattan olup olmayacağı dizinin şimdiden sıkı takipçisi olacak izleyiciler tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı.Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisi canlı yayın, son bölüm ve 20. bölüm olarak ekranlara geliyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen ve çok sevilen Kırmızı Oda son bölüm canlı yayın TV8 üzerinden yayınlanacak. Bu özel dizide insanlar kendilerinden bir parça bulmakla birlikte Kırmızı Oda Son bölüm, Kırmızı Oda yeni bölüm izle, Kırmızı Oda canlı izle TV8 seçeneklerini barındırıyor.