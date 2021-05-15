Kırmızı Oda Madalyonun İçi Binbir Gece Masalları oku

Doktor Hanım, eşi Zafer'le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal'in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım'ı şaşırtır.Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı'nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai'nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.Sadi'nin (Erkan Petekkaya) Abdullah'ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım'ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.Binnur KayaTülin ÖzenBurak SevinçMeriç AralHalit Özgür SarıGülçin Kültür ŞahinSezin BozacıBaran Can EraslanDoktor Hanım, eşi Zafer'le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal'in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım'ı şaşırtır.Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı'nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai'nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.Sadi'nin (Erkan Petekkaya) Abdullah'ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım'ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.Diğer yanda Piraye ve Deniz, aldıkları önemli kararı kliniğe duyurur.Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanak 37. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 14 Mayıs 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.2004 yılında basılan Madalyonun İçi kitabı Kırmızı Oda dizisinde yer alan hikayelerin esin kaynağıdır. Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dur. Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteri de dahil olmak üzere bir çok farklı hikayenin yer aldığı bilinmektedir.1947 yılında Ankara'da doğan Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış; Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yapmıştır. 1973 yılında evlenmiş, sonrasında TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaparak üniversiteden ayrıldı. Bunun akabinde, Ankara'da 23 yıl boyunca serbest hekimlik yapan Budayıcıoğlu, hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı "Madalyonun İçi" isimli kitabını çıkardı.2005 yılında en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Budayıcıoğlu, hastaların sosyal güvencelerini doğrultusunda, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açarak Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olması özelliğini taşıyan merkez; ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği düzeyde olduğu için de önemli bir yer edindi.2008 yılında "Günahın Üç Rengi", "Hayata Dön" ve "Kral Kaybederse" isimli eserlerini yayınladı.2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı.Mesleki deneyimleri sonucunda yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı ve Camdaki Kız romanından uyarlanan, gerçek bir hayat hikayesinin ele alındığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ardından Kırmızı Oda dizisi için TV8 ekranlarına ilham kaynağı olacak! Tecrübelerini toplum ile paylaşarak çok boyutlu işlere imza atmaya devam eden Gülseren Budayıcıoğlu hekim kimliğinin yanı sıra, projeleri ile de takdir edilmektedir.