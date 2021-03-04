Kırmızı Oda izle TV8 27. bölüm, Canlı Kırmızı Oda izle Cuma TV8

Kumru (Aslıhan Gürbüz),çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım'la paylaşıyor. Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya),herkesi endişelendiriyor. İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk'u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk'u kliniğe getiriyor. Ayşe'nin klinikten ayrılmak konusunda son kararının ne olacağı ise merak konusu...Binnur KayaTülin ÖzenBurak SevinçMeriç AralHalit Özgür SarıGülçin Kültür ŞahinSezin BozacıBaran Can EraslanKırımızı Oda dizisinin kitabı Madalyonun İçi bugünlerde çok konuşuluyor. Madalyonun İçi kitabı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabıdır ve Kırmızı Oda dizisindeki hikayelerin kaynağıdır. Kırmızı Oda dizisinden önce kitap haline gelen Madalyonun İçi'nde birbirinden aşsiz hikayeler yer almaktadır. Madalyonun İçi kitabında yer alan hikayelerin Kırmızı Oda dizisinde yer aldığı görüldü. Billur Kaya, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Tülin Özen gibi oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Madalyonun İçi kitabından alıntılar ve bir çok farklı eşsiz hikaye yer almaktadır.Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun öykülerinden uyarlanarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryolaştırdığı dizinin altında yatan temel hikayelerin nasıl oluşacağı, gerçek hayattan olup olmayacağı dizinin şimdiden sıkı takipçisi olacak izleyiciler tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı.Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanak 27. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 5 Mart 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.TV8'de Cuma günleri yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, Üsküdar, Beykoz gibi İstanbul'un boğaz semtlerinde çekilmektedir.