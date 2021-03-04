Kırmızı Oda izle TV8 27. bölüm, Canlı Kırmızı Oda izle Cuma TV8
Canlı yayın Kırmızı Oda Cuma TV8 son bölüm izle seçeneği sayesinde takipçiler yeni bölümü bekliyor. Son bölüm Kırmızı Oda 27. bölüm izle vatandaşların heyecanla ekran başına geçeceği anları temsil ediyor. Yeni bölümünde Kırmızı Oda dizisi her Cuma olduğu gibi bu Cuma da ekranlarda olacak. Ekranların en sevilen dizilerinden Kırmızı Oda 27. bölümünde son bölüm, Kırmızı Oda kesintisiz tek parça, Kesintisiz full canlı merakla bekleniyor. Kırmızı Oda 27. bölüm 5 Mart izle seyircisi ile Cuma günü buluşuyor.
Kırmızı Oda dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve Kırmızı Oda 27. bölüm canlı izle, Kırmızı Oda yeni bölüm full izle youtube son bölüm 5 Mart 2021 Cuma detayları belli oldu.
Kırmızı Oda yeni bölüm 27. bölüm izle, yeni bölümüyle Kırmızı Oda detayları 5 Mart 2021 Cuma günü ekranlara dönüyor. Meraklı izleyicileri tarafından soluksuz izlenen Kırmızı Oda 27. bölüm ne zaman yayınlanacak? gibi sorular cevabını buldu. Cuma günleri TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin 27. bölümü merakla bekleniyor.
Kırmızı Oda her Cuma olduğu gibi 5 Mart 2021 Cuma saat 20:00'de canlı yayın ile TV8'de yayınlanacak.
Kumru (Aslıhan Gürbüz),çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım'la paylaşıyor. Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya),herkesi endişelendiriyor. İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk'u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk'u kliniğe getiriyor. Ayşe'nin klinikten ayrılmak konusunda son kararının ne olacağı ise merak konusu... KIRMIZI ODA SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE
KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya
Tülin Özen
Burak Sevinç
Meriç Aral
Halit Özgür Sarı
Gülçin Kültür Şahin
Sezin Bozacı
Baran Can Eraslan
KIRMIZI ODA HANGİ KİTAP?
Kırımızı Oda dizisinin kitabı Madalyonun İçi bugünlerde çok konuşuluyor. Madalyonun İçi kitabı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabıdır ve Kırmızı Oda dizisindeki hikayelerin kaynağıdır. Kırmızı Oda dizisinden önce kitap haline gelen Madalyonun İçi'nde birbirinden aşsiz hikayeler yer almaktadır. Madalyonun İçi kitabında yer alan hikayelerin Kırmızı Oda dizisinde yer aldığı görüldü. Billur Kaya, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Tülin Özen gibi oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Madalyonun İçi kitabından alıntılar ve bir çok farklı eşsiz hikaye yer almaktadır.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun öykülerinden uyarlanarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryolaştırdığı dizinin altında yatan temel hikayelerin nasıl oluşacağı, gerçek hayattan olup olmayacağı dizinin şimdiden sıkı takipçisi olacak izleyiciler tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı.
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, 27. BÖLÜM KIRMIZI ODA CANLI
Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanak 27. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 5 Mart 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.
KIRMIZI ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?
TV8'de Cuma günleri yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, Üsküdar, Beykoz gibi İstanbul'un boğaz semtlerinde çekilmektedir.