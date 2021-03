Kırmızı Oda izle 30. bölüm tek parça, Kırmızı Oda son bölüm 26 Mart Salı izle

BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN



Kırmızı Oda 30. bölüm her Cuma olduğu gibi 26 Mart 2021 Cuma saat 20:00'de canlı yayın ile TV8'de yayınlanacak.Kırmızı Oda 30. bölüm izle seçeneği sayesinde takipçiler yeni bölümü bekliyor. Son bölüm Kırmızı Oda 30. bölüm izle vatandaşların heyecanla ekran başına geçeceği anları temsil ediyor. Yeni bölümünde Kırmızı Oda dizisi her Cuma olduğu gibi bu Cuma da ekranlarda olacak. Ekranların en sevilen dizilerinden Kırmızı Oda 30. bölümünde son bölüm, Kırmızı Oda kesintisiz tek parça, Kesintisiz full canlı merakla bekleniyor. Kırmızı Oda 30. bölüm 26 Mart izle seyircisi ile Cuma günü buluşuyor.Kırmızı Oda'nın son bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), karşısına çıkan Gümüş Teyze (Zeynep Eronat) ile birlikte yeni bir hayat kurma mücadelesini Doktor Hanım'la paylaşırken, başından geçen her şeyi Fahri'ye anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kaldı.Doktor Hanım karşısında kendinden emin bir Nazlı (Pınar Deniz) görüp sevinirken; Recai (Gökhan Yıkılkan) Doktor Hanım'dan, Nazlı'yı evliliklerinin devamına ikna etmesini istedi.Sadi (Erkan Petekkaya), sokaklarda tanıştığı Mehmet'in kendisini nasıl koruyup kolladığını anlattı. Klinikte sazıyla söylediği türkü ise herkesi duygulandırdı.Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda'nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar katılıyor.TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kırmızı Oda'ya 30. bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım'da ararken, Zafer'in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım'ı çok şaşırtacak.Binnur KayaTülin ÖzenBurak SevinçMeriç AralHalit Özgür SarıGülçin Kültür ŞahinSezin BozacıBaran Can EraslanKırımızı Oda dizisinin kitabı Madalyonun İçi bugünlerde çok konuşuluyor. Madalyonun İçi kitabı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabıdır ve Kırmızı Oda dizisindeki hikayelerin kaynağıdır. Kırmızı Oda dizisinden önce kitap haline gelen Madalyonun İçi'nde birbirinden aşsiz hikayeler yer almaktadır. Madalyonun İçi kitabında yer alan hikayelerin Kırmızı Oda dizisinde yer aldığı görüldü. Billur Kaya, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Tülin Özen gibi oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Madalyonun İçi kitabından alıntılar ve bir çok farklı eşsiz hikaye yer almaktadır.Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun öykülerinden uyarlanarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryolaştırdığı dizinin altında yatan temel hikayelerin nasıl oluşacağı, gerçek hayattan olup olmayacağı dizinin şimdiden sıkı takipçisi olacak izleyiciler tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı.Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanak 30. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 26 Mart 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.