Kırmızı Oda dizisi kitabı, Madalyonun İçi kitabı Kırmızı Oda dizisi mi?

Kırmızı Oda dizisi tüm Türkiye'nin konuştuğu yapım oldu ve TV8 ekranlarında seyirci ile buluştuğunda kitap uyarlaması olduğu yapılan açıklamanın ardından ortaya çıktı. Kırmızı Oda dizisinde geçen hikayeler aslında Madalyonun İçi kitabından uyarlama şeklinde senaryolaştırılıyor. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan kitap şimdilerde büyük ilgi görüyor. Madalyonun içi kitabı nasıl alınır? Madalyonun İçi kitabi Kırmızı Oda, Kırmızı Oda dizisi kitabı, Hangi kitap Kırmızı Oda şeklinde sorulan soruların cevabını haberimizden alabilirsiniz.

19 Eylül 2020 02:30
Kırmızı Oda dizisi kitabı, Madalyonun İçi kitabı Kırmızı Oda dizisi mi?
Kırımızı Oda dizisinin kitabı Madalyonun İçi bugünlerde çok konuşuluyor. Madalyonun İçi kitabı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabıdır ve Kırmızı Oda dizisindeki hikayelerin kaynağıdır. Kırmızı Oda dizisinden önce kitap haline gelen Madalyonun İçi'nde birbirinden aşsiz hikayeler yer almaktadır. Madalyonun İçi kitabında yer alan hikayelerin Kırmızı Oda dizisinde yer aldığı görüldü. Billur Kaya, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Tülin Özen gibi oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Madalyonun İçi kitabından alıntılar ve bir çok farklı eşsiz hikaye yer almaktadır.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun öykülerinden uyarlanarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryolaştırdığı dizinin altında yatan temel hikayelerin nasıl oluşacağı, gerçek hayattan olup olmayacağı dizinin şimdiden sıkı takipçisi olacak izleyiciler tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı.

KIRMIZI ODA KİTABI MADALYONUN İÇİ

2004 yılında basılan Madalyonun İçi kitabı Kırmızı Oda dizisinde yer alan hikayelerin esin kaynağıdır. Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dur. Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteri de dahil olmak üzere bir çok farklı hikayenin yer aldığı bilinmektedir.
MADALYONUN İÇİ YAZARI DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

1947 yılında Ankara'da doğan Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış; Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yapmıştır. 1973 yılında evlenmiş, sonrasında TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaparak üniversiteden ayrıldı. Bunun akabinde, Ankara'da 23 yıl boyunca serbest hekimlik yapan Budayıcıoğlu, hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı "Madalyonun İçi" isimli kitabını çıkardı.

2005 yılında en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Budayıcıoğlu, hastaların sosyal güvencelerini doğrultusunda, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açarak Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olması özelliğini taşıyan merkez; ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği düzeyde olduğu için de önemli bir yer edindi.



2008 yılında "Günahın Üç Rengi", "Hayata Dön" ve "Kral Kaybederse" isimli eserlerini yayınladı.

2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı.

Mesleki deneyimleri sonucunda yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı ve Camdaki Kız romanından uyarlanan, gerçek bir hayat hikayesinin ele alındığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ardından Kırmızı Oda dizisi için TV8 ekranlarına ilham kaynağı olacak! Tecrübelerini toplum ile paylaşarak çok boyutlu işlere imza atmaya devam eden Gülseren Budayıcıoğlu hekim kimliğinin yanı sıra, projeleri ile de takdir edilmektedir.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM TANITIMI, YOUTUBE İZLE

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA ALYA KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Alya karakterine Melisa Sözen hayat verdi.



Melisa Sözen Kimdir?

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

KIRMIZI ODA TUNA KİMDİR?

Kırmızı Oda disizi Tuna karakterini canlandıran oyuncu Gülçin Kültür Şahin'dir. Tuna karakteri Kırmızı Oda dizisinde doktor hanımın kliniğinde çalışan bir sekreterdir.



Gülçin Kültür Şahin kimdir?

"Sibel" adlı sinema filminde rol almış olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerine eğitim almaya karar vermiş ve Bilkent Üniversitesinden mezun olmuştur.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği üzerine master yapan oyuncu Bilkentte oyunculuk üzerine doktorasını tamamlamıştır. ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak bir süre çalışan oyuncu Bilkent Çocuk Tiyatrosunda eğitmen olarak çalışmıştır.

Gülçin Kültür Şahin Dizileri ve Filmleri (Kırmızı Oda Tuna)

Kırmızı Oda (Tuna) – 2020
7. Koğuştaki Mucize (Hatice) – 2019
Kelebekler (Hatice) – 2018
Sibel (Feride) – 2018
Gülperi (Kader) – 2018 / 2019

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM İZLE! TIKLAYIN

Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.

Diğer Haberler

Tuttur.com ile maç önü: Arsenal - West Ham Arsenal

Tuttur.com ile maç önü: Arsenal - West Ham
Pazar günü için en güzel resimli mesajlar, pazar günü mesajı (19 Eylül Cumartesi) Genel Haber

Pazar günü için en güzel resimli mesajlar, pazar günü mesajı (19 Eylül Cumartesi)
Günün yemek önerisi, Bugün ne pişirsem? Bugün hangi yemeği yapsam? (19 Eylül Cumartesi) Genel Haber

Günün yemek önerisi, Bugün ne pişirsem? Bugün hangi yemeği yapsam? (19 Eylül Cumartesi)
Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam, günün yemek önerisi (19 Eylül Cumartesi) Genel Haber

Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam, günün yemek önerisi (19 Eylül Cumartesi)
Cuma tebrik mesajları, hayırlı cumalar mesajı (19 Eylül Cumartesi) Genel Haber

Cuma tebrik mesajları, hayırlı cumalar mesajı (19 Eylül Cumartesi)
Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (19 Eylül Cumartesi) Genel Haber

Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (19 Eylül Cumartesi)
2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (19 Eylül Cumartesi) Genel Haber

2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (19 Eylül Cumartesi)
Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (19 Eylül Cumartesi) Genel Haber

Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (19 Eylül Cumartesi)
İndirimli oyunlar, Steam yaz indirimi, fiyatı düşen oyunlar (19 Eylül Cumartesi) Genel Haber

İndirimli oyunlar, Steam yaz indirimi, fiyatı düşen oyunlar (19 Eylül Cumartesi)
Daha fazla göster
1

Beşiktaş maçı öncesinde koronavirüs telaşı
2

Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede son durum
3

Gençlerbirliği'nde iki koronavirüs vakası
4

İstanbul'da kademeli mesai saatleri açıklandı
5

Sakaryaspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
6

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
7

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
8

İngiltere'de 10 maçta statlara belirli sayıda seyirci alınacak
9

Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede son durum
10

İçişleri'nden koronavirüs için yeni önlem
yukarı ok