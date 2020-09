Kırmızı Oda dizisi kitabı, Madalyonun İçi kitabı Kırmızı Oda dizisi mi?

Kırımızı Oda dizisinin kitabı Madalyonun İçi bugünlerde çok konuşuluyor. Madalyonun İçi kitabı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabıdır ve Kırmızı Oda dizisindeki hikayelerin kaynağıdır. Kırmızı Oda dizisinden önce kitap haline gelen Madalyonun İçi'nde birbirinden aşsiz hikayeler yer almaktadır. Madalyonun İçi kitabında yer alan hikayelerin Kırmızı Oda dizisinde yer aldığı görüldü. Billur Kaya, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Tülin Özen gibi oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Madalyonun İçi kitabından alıntılar ve bir çok farklı eşsiz hikaye yer almaktadır.Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun öykülerinden uyarlanarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryolaştırdığı dizinin altında yatan temel hikayelerin nasıl oluşacağı, gerçek hayattan olup olmayacağı dizinin şimdiden sıkı takipçisi olacak izleyiciler tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı.2004 yılında basılan Madalyonun İçi kitabı Kırmızı Oda dizisinde yer alan hikayelerin esin kaynağıdır. Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dur. Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteri de dahil olmak üzere bir çok farklı hikayenin yer aldığı bilinmektedir.1947 yılında Ankara'da doğan Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış; Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yapmıştır. 1973 yılında evlenmiş, sonrasında TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaparak üniversiteden ayrıldı. Bunun akabinde, Ankara'da 23 yıl boyunca serbest hekimlik yapan Budayıcıoğlu, hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı "Madalyonun İçi" isimli kitabını çıkardı.2005 yılında en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Budayıcıoğlu, hastaların sosyal güvencelerini doğrultusunda, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açarak Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olması özelliğini taşıyan merkez; ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği düzeyde olduğu için de önemli bir yer edindi.2008 yılında "Günahın Üç Rengi", "Hayata Dön" ve "Kral Kaybederse" isimli eserlerini yayınladı.2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı.Mesleki deneyimleri sonucunda yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı ve Camdaki Kız romanından uyarlanan, gerçek bir hayat hikayesinin ele alındığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ardından Kırmızı Oda dizisi için TV8 ekranlarına ilham kaynağı olacak! Tecrübelerini toplum ile paylaşarak çok boyutlu işlere imza atmaya devam eden Gülseren Budayıcıoğlu hekim kimliğinin yanı sıra, projeleri ile de takdir edilmektedir.

Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Alya karakterine Melisa Sözen hayat verdi.Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.Kırmızı Oda disizi Tuna karakterini canlandıran oyuncu Gülçin Kültür Şahin'dir. Tuna karakteri Kırmızı Oda dizisinde doktor hanımın kliniğinde çalışan bir sekreterdir."Sibel" adlı sinema filminde rol almış olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerine eğitim almaya karar vermiş ve Bilkent Üniversitesinden mezun olmuştur.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği üzerine master yapan oyuncu Bilkentte oyunculuk üzerine doktorasını tamamlamıştır. ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak bir süre çalışan oyuncu Bilkent Çocuk Tiyatrosunda eğitmen olarak çalışmıştır.Kırmızı Oda (Tuna) – 20207. Koğuştaki Mucize (Hatice) – 2019Kelebekler (Hatice) – 2018Sibel (Feride) – 2018Gülperi (Kader) – 2018 / 2019Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.